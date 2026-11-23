Фото: kzn.ru

Площадь парков, скверов и набережных в Казани с 2010 года увеличилась в пять раз и достигла 630 гектаров. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на Международном муниципальном форуме-2026 в Москве, рассказывая об экологическом развитии столицы Татарстана.

«И если раньше горожане зачастую проводили свободное время в торговых центрах, то сегодня они при любой возможности стремятся в парки, скверы, на многочисленные набережные, построенные в городе в последние годы», – отметил глава города.

Еще одним направлением экологической работы Метшин назвал развитие системы раздельного сбора отходов. Она действует в Казани с 2018 года и предусматривает сбор неорганических отходов по пяти фракциям. В городе также работают пункты приема вторсырья, где можно сдать более 30 видов отходов. На контейнерных площадках установлены 355 контейнеров для сбора текстиля и 39 фандоматов для пластиковой тары.

Мэр также рассказал о рекультивации Самосыровской свалки, которая раньше регулярно горела и отравляла жизнь жителям близлежащих районов.

«Первыми в России мы прошли путь рекультивации с применением научного подхода мусорного полигона такого масштаба. И сегодня свалка стала зеленым холмом», – сказал Ильсур Метшин.

Еще одним примером экологической модернизации города стала переработка осадка сточных вод. Для этого «Водоканал» построил первый в России цех термомеханической обработки. Теперь вместо вывоза отходов на иловые поля предприятие производит около 70 тонн гранул в сутки, которые реализуют предприятиям различных отраслей экономики. Работы по рекультивации прежних иловых полей выполнены на 97%.

В 2025 году Казань разработала Стратегию устойчивого развития и приступила к ее реализации. По словам Метшина, при ее подготовке учитывали мнение ученых, экспертов, городских сообществ и бизнеса.

«Задачи поставлены очень сложные, но мы должны оставить в наследство новым поколениям не экологические и социальные катастрофы, а комфортный зеленый процветающий город», – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что сегодня развитие города не ограничивается решением хозяйственных вопросов: муниципальная власть должна создавать условия для благополучия жителей, а человек должен становиться главной ценностью городских преобразований.

«Будущее устойчивого развития начинается не где-то далеко – оно начинается в наших городах, в наших сообществах и в жизни каждого человека», – заявил Ильсур Метшин.

Мэр выступил на совместной сессии Международной ассоциации «Объединенные города и местные власти Евразии» и Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ «Повестка после 2030 года: города формируют будущее». Форум проходит в Москве 23–24 ноября.