Незнание специфики компании, неумение структурировать рассказ о своих достижениях и критика прошлых работодателей способны лишить шансов на трудоустройство даже сильных соискателей. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, одним из ключевых сигналов низкой мотивации становится поверхностное знакомство с бизнесом работодателя.

«Фразы из разряда: „Мне просто нужна работа“ или „Я не смотрел то, что вы делаете, чем компания занимается, расскажите-ка мне об этом поподробнее“, она сразу снижает интерес, ну, и видна мотивация кандидата. То есть ценность кандидата летит вниз. Работодателю важно видеть интерес, да, к компании, к продукту там, например, к услугам и так далее, то, что делает компания», – отметила Лоикова.

К числу критичных ошибок Лоикова также отнесла несоответствие заявленных в резюме компетенций реальным знаниям на практике: «Например, человек приходит на позицию, где нужно вести переговоры на английском языке. Но когда ему задают вопрос, человек начинает смущаться, хотя в резюме указан уровень C1-C2. То есть фактически это носитель, но он не готов».

По её словам, к подобным провалам относятся и ситуации, когда финансист не может объяснить логику формирования отчётов, а специалист в IT алгоритмы и структуры данных. «Ну то есть если кандидат плавает в основах, это уже очень сильный ред флаг», – уверена HR-эксперт.

Кроме того, негативно на исход встречи влияют крайности в поведении излишняя самоуверенность или чрезмерная неуверенность, а также привычка критиковать прежних руководителей и команды.

«Самый сильный ред флаг это негатив про бывших работодателей. Даже если опыт прошлый был у вас тяжёлым, критика в адрес компании, команды считывается как риск для новой команды. Лучше просто нейтрально это объяснить: там задачи перестали, например, быть интересными или как-то так», – добавила она.

Среди других факторов риска эксперт выделила нежелание или неумение задавать уточняющие вопросы в конце собеседования и попытки продавить зарплатные ожидания вопреки заранее обозначенной вилке.

«Хорошие вопросы там про процессы, про то, почему открыта вакансия и так далее, про команду, про метрики успеха — это сразу такой зелёный флаг». Что касается денег, то, как отметила Лоикова, «если кандидат явно выше, и он видит зарплатный уровень, но пытается протолкнуть своё это тоже отталкивает, потому что заявлена сразу была, что вилка такая, но человек якобы не слышит», – заключила эксперт.