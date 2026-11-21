Праздник «Живи, Сабинский край!», посвященный культуре и традициям Сабинского района, пройдет 23 ноября в Казани. В Центре уникального мастерства (ЦУМ) гости смогут познакомиться с народными промыслами, увидеть семейные реликвии, попробовать национальные блюда и поучаствовать в мастер-классах. Начало – в 13:00, вход свободный.

Праздник организуют в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». В программе – выставки, встречи с деятелями культуры, выступления творческих коллективов и концерт.

На цокольном этаже откроется ярмарка местных мастеров. Здесь же посетителей научат традиционному танцу в лаптях. Этнографическая экспозиция познакомит с обычаями многонациональных семей района и их семейными реликвиями.

На первом этаже расскажут об истории Сабинского края и его лесном хозяйстве. Гости смогут научиться плести корзины из ивы и создавать деревянные сувениры. Отдельная выставка будет посвящена семейным традициям, родословным и достижениям жителей района.

На втором этаже представят изделия декоративно-прикладного искусства и проведут мастер-классы по народным ремеслам, в том числе по изготовлению музыкальных инструментов. Также выступит ансамбль песни и танца «Турас». Для детей подготовят творческую площадку, а театр кукол «Арт-Грате» покажет спектакль «Коза и баран» по произведению Габдуллы Тукая.

Отдельная часть программы будет посвящена современному Сабинскому району. Посетителям расскажут о местных парках, набережной «Ямьле Саба», краеведческом музее и семейных туристических маршрутах. Также представят проекты «Махалля», «Саба» и «Сәләт Саба».

Общество земляков «Якташлар» организует встречу, посвященную артистам, писателям и композиторам, связанным с районом. В холле второго этажа выступит духовой оркестр Шеморданской детской школы искусств, а на выставках покажут работы местных художников, музыкантов и скульпторов. Отдельная экспозиция расскажет о выдающихся уроженцах и жителях района, в том числе о Раисе Татарстана Рустаме Минниханове и заслуженном лесоводе Нургали Минниханове.

Завершится праздник концертом «Яшә, Саба – Йорт!». С 17:00 до 18:30 на главной сцене ЦУМа солисты и творческие коллективы представят песни, танцы и обряды народов, живущих в Сабинском районе.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» дает муниципальным районам возможность представить в Казани свою историю, промыслы и творческие достижения. Новый сезон стартовал 4 ноября с программы Нижнекамского района и продлится до марта 2027 года. Победитель получит звание «Культурная столица Республики Татарстан – 2027».