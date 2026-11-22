Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Лучшие первичные отделения «Единой России» по итогам 2026 года выбрали в Татарстане. В конкурсе участвовали 37 партийных организаций. Победителей наградили на XL конференции регионального отделения партии.

В номинации «Города и поселения» первое место заняло ПО «Эдельвейсовское» Казани, секретарь которого – член Генсовета партии Марсель Шарапов. Второе место досталось первичному отделению №20 Альметьевска под руководством Николая Жалнина. Третье место разделили отделение №29 Автозаводского района Набережных Челнов, секретарь Раиля Зарипова, и первичка «Микрорайон Яшьлек» из Нурлата, секретарь Дина Хуззятова.

Среди сельских отделений победило Кулле-Киминское ПО Атнинского района, секретарь – Ильсия Сабирова. Второе место заняло Карноуховское отделение Рыбно-Слободского района под руководством Сергея Миндагалиева, третье – Маломеминское ПО Кайбицкого района, секретарь – Елена Алексеева.

Конкурс проводят с 2014 года в двух категориях: среди первичных отделений в городских округах и поселениях, а также в сельской местности. За это время на республиканский этап поступило 519 работ, более 100 отделений стали победителями и финалистами.