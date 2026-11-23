В Татарстане с 1 января 2027 года изменится порядок обращения с животными без владельцев. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ вносит изменения в действующий порядок: теперь мероприятия по обращению с безнадзорными животными включают отлов, транспортировку и передачу в пункты временного содержания, содержание в приютах, лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция), стерилизацию, возврат животных владельцам или поиск новых владельцев, а также возврат неагрессивных животных на прежние места обитания после проведенных мероприятий. Умерщвление допускается в случаях, установленных законом.

Кроме того, в документе уточняется терминология: понятие «приют для животных» в ряде пунктов заменяется на «пункт временного содержания животных», а «сотрудник» – на «работник». Срок содержания животных в пункте временного содержания сокращается с шести месяцев до 20 календарных дней со дня поступления. Также допускается содержание животных в пункте временного содержания, размещенном на территории приюта, при условии раздельного содержания и учета.