«Рубин» продолжает побеждать: третья победа команды Олега Кузьмина пришлась на чемпионский «Зенит». Казань вмешалась в чемпионскую гонку, попутно отправив болельщиков во времена, когда победы команде приносил классический бердыевский рецепт. Что это значит для «Рубина» и «Зенита» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

GTA, эпиграммы и два гола за три минуты

Как это часто бывает перед принципиальными матчами, медиаслужбы двух клубов начали «прожарку» публики еще за сутки до стартового свистка.

Казанцы с помощью модного в последние дни тейка с выходом GTA 6 «отыграли» в соцсетях роликом, в котором Эдди Сальседо геймпадом настраивает игру: «выключил» опцию «Пенальти», тем самым подколов «Зенит» и подозрительное обилие 11-метровых в пользу питерцев. Среди игровых же заданий, которые предстояло выполнить казанцам, значилось и «Вмешаться в чемпионскую гонку». По сути, так и произошло. После окончания игры «Рубин» со спокойной душой мог выводить на весь экран знаменитую надпись «Mission Passed».

Петербуржцы ответили стихотворной эпиграммой, в которой напомнили, что величие «Рубина» осталось далеко позади, попутно упомянув «рубиновых», которые поиграли и в «Зените» – Домингеса, Ансальди, и, конечно, нынешнего наставника Сергея Семака.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Но если в социальных сетях клубы обменивались колкостями, то на поле поводов для веселья у «Зенита» оказалось немного. После ничьей с «Ростовом» 2:2 команда Семака приехала в Казань за обязательными тремя очками. В предыдущем туре петербуржцы дважды выходили вперед, но не удержали преимущество. Еще одна осечка серьезно осложняла им борьбу за чемпионство.

С первых минут «Зенит» ожидаемо забрал мяч и попытался навязать позиционную игру. Но, как и следовало ожидать, дождь и тяжелое поле эту задумку питерцев быстро «подкорректировали». Поэтому вскоре гости перешли на длинные забросы воздухом. Но все это было скорее символическое доминирование, чем реальное. 38 процентов на 62 по владению в пользу «Зенита», но зато по ударам – почти паритет (3-4). Что говорит о довольно холостом владении, которое «Рубин» хорошо нейтрализовывал.

И при внешнем преимуществе «сине-бело-голубых» именно хозяева оказались опаснее. Ульви Бабаев был, пожалуй, самым заметным игроком казанцев в атаке при всей скудности моментов впереди, и ему, что называется, воздалось. Причем во всех смыслах. На 25-й минуте он получил мяч слева, ворвался в штрафную, замахом попытался убрать Игоря Дивеева и удачно напоролся на ногу защитника. Пенальти взялся пробивать Сальседо, хотя по справедливости исполнять стоило бы как раз Ульви. Итальянец пробил неплохо, но с сильным ударом в левый угол голкипер «Зенита» Богдан Москвичев справился. После чего уже на отскоке попытался пробить в падении головой сам же Сальседо – защитники выстроили заслон и выбили повторный удар. Вот тут-то и подоспел Бабаев, заколотивший мяч в ворота, – справедливость восторжествовала полностью.

Более того, воспользовавшись деморализованностью игроков «Зенита» после такого курьезного гола, казанцы уже через три минуты удвоили преимущество – Илья Самошников выбросил аут прямо в центр вратарской площади, где Игор Вуячич в борьбе был выше всех и переправил головой мяч точно под дальнюю штангу.

«Да вообще не по плану все пошло. И пенальти мне не надо было делать. Да мы бегали в начале, просто две контратаки, можно сказать, и аут кинули, все из воздуха!» – сокрушался после первого тайма Дивеев.

«Понимали, что у нас есть свои преимущества. За счет этого и пытались играть. Получили два шанса – реализовали. Вся команда хорошо работала, все молодцы. Что нужно сделать во втором [тайме], чтобы сохранить преимущество? Играть так же, как играли», – отмечал следом Бабаев.

15-минутный штурм «Зенита», разбившийся о тройную замену Кузьмина

После перерыва на поле вышел совсем другой «Зенит». Семак заменил Дивеева на Романа Вегу, Нуралы Алип переместился в центр обороны, а гости сразу усилили давление. Уже на 50-й минуте Педро подал угловой с левого фланга, Луис Энрике выиграл верховую борьбу у ближней штанги и головой пробил Евгения Ставера – 2:1.

У петербуржцев появился реальный шанс перевернуть матч, и они усилили натиск. Максим Глушенков получил несколько возможностей, однажды пробил из опасной позиции выше ворот, в другом эпизоде после передачи Веги отправил мяч рядом со штангой. Казанцы все глубже отходили к своей штрафной, и казалось, что второй гол гостей лишь дело времени.

Когда на поле начали закипать страсти, а Сальседо едва не сцепился с Алипом, Олег Кузьмин ответил шрапнелью. На 60-й минуте он решился на тройную замену: вместо Сальседо вышел Жак Сиве, вместо Йочича – Велдин Ходжа, вместо Бабаева – Дардан Шабанхаджай. После матча тренер объяснил, что заранее не планировал менять сразу троих, однако Ульви сам попросил замену. В итоге наставник решил освежить сразу несколько позиций.

«Нет, сразу троих не планировалось, но там и Бабаев попросил замену, поэтому решил сразу выпустить троих. И вообще ребята, которые вышли на замену, усилили нашу игру», – рассказал Кузьмин.

И это сработало практически моментально. Сиве добавил команде движения впереди, а Ходжа и Шабанхаджай стали участниками решающего эпизода. На 67-й минуте Дардан ворвался в штрафную справа и пробил с острого угла. Москвичев отбил мяч к лицевой линии, но австриец не выключился из борьбы, успел спасти уходящий за пределы поля мяч и откатил на Ходжу. Тот отправил его в ворота – 3:1. Вот тут-то и стало очевидно, насколько же «Рубину» не хватало Шабанхаджая в последнее время. Именно такие эпизоды, когда нужно спасать безнадежные мячи и доигрывать до конца, в итоге и «решают» игры.

После этого «Зенит» уже не выглядел командой, способной спасти встречу. Семак бросил в бой Вендела и Джона Джона, позднее заменил Александра Соболева на Аугусто, но изменить ход игры не удалось. Петербуржцы продолжали владеть мячом, однако теперь казанцы все чаще встречали их контратаками. Более того, «Рубин» забил и четвертый мяч после стандарта, но гол Вуячича отменили из-за офсайда. В концовке Шабанхаджай еще и попал в перекладину.

Сиве после финального свистка отдельно отметил, что команда сумела выдержать давление благодаря глубине состава и готовности футболистов, выходящих со скамейки.

«„Зенит“ во втором тайме очень добавил, прибавил в интенсивности. Но в то же время у нас случились правильные замены. У нас все на скамейке тоже должны быть готовы к игре, мы профессионалы. На поле вышли я, Дардан, Ходжа и, наверное, смогли освежить игру», – объяснил нападающий.

Для Жака это была не просто очередная победа. Он назвал «Зенит» одной из сильнейших команд России и признался, что атмосфера на трибунах стала одной из самых эмоциональных за время его пребывания в Казани. Отдельно форвард поблагодарил болельщиков за поддержку и Олега Кузьмина – за то, что команда при новом наставнике уже одержала три победы подряд.

Бердыевский футбол? У «Рубина» появился узнаваемый стиль, у Семака – новые вопросы

По сути, это были канонический футбол и победа в стиле экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева образца 2008-2009 годов. Команда отыграла строго в обороне, за счет быстрых контратак, реализовав почти все, что создали в атаке в первой части матча, но и не закрываясь полностью после добытого преимущества, а ища счастья впереди даже при счете 3:1. Два гола пришли после стандартных положений, еще один – после быстрой атаки с участием свежих игроков.

Корреспондент «ТИ-Спорта» спросил Кузьмина после матча, действительно ли это был бердыевский футбол.

Наставник «Рубина» не стал сводить все к обороне и ожиданию чужих ошибок. Он обозначил и план, и то, что ему самому не понравилось в исполнении команды.

«Мы понимали, что будем играть против „Зенита“, что большую часть матча нам придется играть в среднем и низком блоке, делать ставку на контратаки. Но все равно просили ребят играть в футбол, не садиться низко, обороняться активно и выше. Не понравилось после первых двух голов, как мы очень сильно сели, хотя разговаривали, чтобы активно подниматься выше и обороняться. Не понравилось и начало второго тайма. Не знаю, в чем причина: предупреждали, что первые 15 минут будут очень важными, но вышли будто расслабленными и не добегали».

Такое честное признание недоработок не может не подкупать, самокритика важна. «Рубин» действительно провел сильный матч, но Кузьмин не стал закрывать глаза на отрезок, когда команда едва не упустила преимущество. И.о главного хочет видеть не только дисциплинированную оборону, но и коллектив, способный управлять ходом игры, не отдавая инициативу без необходимости. Пока получается не все, однако отдельные элементы уже заметны.

Важно, что «Рубин» наконец-то начал забивать больше одного гола за матч. На открытой тренировке перед игрой с «Зенитом» журналисты напомнили тренеру: казанцы не забивали дважды и более за матч еще с конца августа, когда обыграли махачкалинское «Динамо». Кузьмин с этим наблюдением согласился, а вчера на поле ответил тремя голами красноречивее слов.

Жак Сиве же после матча отдельно отметил преемственность тренеров:

«Это благодаря Олегу Кузьмину [забиваем со стандартов]. Когда главным тренером был Франк Артига, у нас Олег Александрович отвечал за стандартные положения. А сейчас он главный тренер, поэтому, наверное, благодаря ему», – рассуждал француз.

Дело не только в стандартах. Важно, насколько хорошо футболисты «Рубина» цеплялись за каждый мяч. Даже после неточных передач и, казалось бы, проигранных единоборств они продолжали лезть и буквально выковыривать мячи, возвращались в эпизоды и не позволяли сопернику спокойно начинать атаки. Особенно выделялся Андерсон Арройо, забрать у которого мяч в этот вечер было миссией практически невыполнимой.

Именно в этом сейчас главный ресурс «Рубина». Команда не стала внезапно сильнее по подбору исполнителей, но при Кузьмине, похоже, постепенно обретает необходимую организованность и уверенность. Три победы подряд – над «Факелом», «Локомотивом» и «Зенитом» – уже не выглядят случайным набором результатов. Особенно если вспомнить, что в двух первых матчах казанцы забивали по одному мячу, а теперь сумели трижды огорчить чемпиона.

По итоговой статистике владение осталось за «Зенитом» – 67 процентов против 33, однако по ударам в створ «Рубин» выиграл с серьезным преимуществом – 7-3. Петербуржцы чаще владели мячом, но гораздо реже доводили атаки до действительно опасного завершения. В этом и состояла главная победа Кузьмина над Семаком.

Впрочем, первый признает, что работы впереди много. Команда все еще допускает брак в коротком и среднем пасе, особенно при выходе из-под прессинга. Он поделился, что в некоторых ситуациях просит футболистов играть длиннее, чтобы не рисковать потерей мяча на собственной половине. Есть вопросы и к концентрации после забитых голов. Даже сам наставник не стал говорить, что полностью доволен увиденным. Но перспективы у этого отрезка есть. «Рубин» потихоньку становится неудобным соперником, который способен наказать за свободные зоны, выиграть борьбу, воспользоваться стандартами. Остается добавить к этой организованности более уверенное продвижение мяча и стабильность в позиционной атаке.

Понятно, что сочинять восторженные дифирамбы сейчас рановато. Три матча – слишком маленькая дистанция, чтобы объявлять о возрождении «того самого» «Рубина». Но победа над «Зенитом» стала куда более убедительным аргументом, чем два предыдущих результата. Казанцы не просто набрали девять очков, а обыграли одного из главных фаворитов чемпионата, показав, что способны играть по плану и выдерживать давление. При этом, если с «Факелом» после добытого гола команда, что называется, поджала хвост и принялась «стеречь грядку», то теперь в игре с куда более серьезной командой продолжала идти вперед.

У «Зенита» же после двух осечек подряд появились дополнительные вопросы к обороне, атакующей вариативности и способности Семака встряхнуть команду в решающий момент сезона. Питерцы не выиграли два матча подряд, хотя по-прежнему сохраняют 31 очко и формально лидируют. Но у московского «Динамо» столько же очков при игре в запасе, а «Спартак» отстает всего на два балла и тоже провел на матч меньше. К тому же в следующем важном матче чемпионата с ЦСКА Семаку придется обходиться без Вендела – бразилец пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Но для Казани важнее другое: после ухода Артиги «Рубин» не рассыпался, а напротив, начал набирать очки и возвращать болельщикам эмоции. Миссию, которую клуб сам себе назначил перед вчерашней игрой, казанцы выполнили. Теперь предстоит куда более сложная задача – доказать, что это не разовая акция против чемпиона, а начало нового, более стабильного этапа.