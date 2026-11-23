Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по делу о хищении 39 млн рублей и растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис», – сказала она.

По ее словам, 39 млн были похищены у Минстроя Мурманской области. Также губернатора обвиняют в растрате 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.