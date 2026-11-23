Группа черных банкиров из РТ отмыла 114 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре РТ, с января 2022 по сентябрь 2025 года они за вознаграждение проводили нелегальные банковские операции через девять подконтрольных фирм. В результате они сумели незаконно получить порядка 114 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд на рассмотрение. Кроме того, с обвиняемых могут взыскать все незаконно полученные деньги, на их имущество общей суммой 200 млн рублей наложен арест.