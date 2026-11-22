Что такое хадис? Какие его виды существуют и как отличить достоверный хадис от ложного? На эти вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





«Между Кораном и хадисами есть еще хадисы Кудси – они идут от самого Аллаха, но не соответствуют стилю Корана, потому что Пророк передал их своими словами»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Коран – слово Аллаха, а хадис – изречение Пророка»

– Рустам хазрат, что такое хадис?

– У нас есть Коран, где содержатся слова Аллаха, которые он передавал через ангела Джабраиля нашему Пророку. Пророк не умел ни читать, ни писать, он их зачитывал своим ученикам (сахабам), и они записывали.

Хадис – это уже изречение самого Пророка. Например, Пророк сказал, что при входе в мечеть нужно заходить с правой ноги, что кушать надо правой рукой. Между Кораном и хадисами есть еще хадисы Кудси – они идут от самого Аллаха, но не соответствуют стилю Корана, потому что Пророк передал их своими словами.

«Простому обывателю заниматься определением достоверности того или иного хадиса не нужно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К хадисам иногда возникают вопросы с точки зрения их достоверности»

– Есть ли какая-то классификация хадисов именно с точки зрения достоверности?

– К хадисам иногда возникают вопросы с точки зрения их достоверности. Почему? Потому что в какой-либо древней книге мы можем наблюдать цепочку передатчиков хадиса, и когда спросили у одного из этой цепочки о том, говорил ли он подобное, тот отрицает. Иными словами, на него сделали ссылку, а он этого не говорил.

И поэтому есть целая наука – хадисоведение, которая изучает хадисы и учитывает множество факторов, включая передатчиков хадисов. И в зависимости от этого выносится решение. Можно выделить следующие виды хадисов:

«Сахих» (достоверный хадис)

«Хасан» (хороший хадис)

«Даиф» (слабый хадис)

«Мауду» (выдуманный хадис)

– Как отличить достоверный хадис от выдуманного?

– В каждом сборнике хадисов под любым изречением Пророка идет указание на то, кто его передал и является ли оно достоверным. Всего есть восемь сборников, где представлены достоверные хадисы, – например, своды имама Бухари, имама Муслима и другие.

Поэтому простому обывателю заниматься определением достоверности того или иного хадиса не нужно. Для этого есть ученые, которые признаны в мировом масштабе и уже вынесли решения по каждому хадису.

«Если один и тот же слабый хадис передается с одним смыслом, но разными цепочками, то они усиливают друг друга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слабые хадисы могут учитываться при вынесении решений»

– Могут ли слабые (даиф) хадисы служить аргументом при вынесении решений?

– Здесь все зависит от тематики. Допустим, если это касается нашего вероубеждения, то слабые хадисы вообще не учитываются. Но есть, допустим, вопрос правил поведения. И если слабый хадис соответствует по смыслу другим хадисам, то его могут учесть. Например, есть слабый хадис, в котором приводятся слова Пророка: «Получайте знания от колыбели до загробной доски». Да, его смысл соответствует другим хадисам, но вот именно в такой форме Пророк не говорил. Но его смысл не противоречит достоверным хадисам, поэтому слабый хадис в данном случае может использоваться.

– А может ли слабый хадис со временем стать хорошим?

– Да-да, конечно, он может стать хорошим. Если один и тот же слабый хадис передается с одним смыслом, но разными цепочками, то они усиливают друг друга.

«Чтобы толковать хадис нужно иметь степень величайшего богослова, знать наизусть все хадисы, Коран, кому, когда и где Пророк сказал об этом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Может ли простой человек толковать хадисы самостоятельно

– Может ли простой человек трактовать значения хадисов?

– Чтобы вынести решение, мы должны глубоко знать этот хадис, и не только этот хадис, но и остальные хадисы. Потому что есть множество случаев, когда хадисы могут противоречить друг другу. Кроме того, есть и отмененные хадисы.

В данном случае можно привести такую примитивную историю, когда несколько слепых подошли к слону и каждый из них потрогал слона. И когда у них спросили, какой слон, тот, кто трогал за ногу, скажет, что как столб. Кто трогал за хобот, скажет, что он как змея. Кто трогал уши, скажет, что как лист лопуха. И все будут правы, но по-своему. Для толкования хадисов есть богословы и правовые школы, которым мы и следуем.

Чтобы толковать хадис, нужно иметь степень величайшего богослова, знать наизусть все хадисы, Коран, кому, когда и где Пророк сказал об этом.