Российские и китайские университеты намерены расширять сотрудничество в сфере энергетики, в том числе создавать совместные научные лаборатории и образовательные программы. Об этом сообщили участники сессии «Новая энергетика» форума, посвященного 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая, который проходит в Казани, передает пресс-служба форума.

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) уже открыта совместная лаборатория с Шаньдунским университетом науки и технологий. Она занимается исследованиями в области зеленой энергетики и интеллектуальных систем безопасной эксплуатации. Кроме того, в 2027/2028 учебном году вузы планируют запустить совместную программу по электроэнергетике по модели «2+2», сообщил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Еще одним направлением сотрудничества станет подготовка аспирантов и молодых исследователей, проведение совместных научных работ и публикация их результатов в международных изданиях.

«Таким образом, мы в достаточно короткий период перейдем от формирования партнерских отношений к комплексной модели сотрудничества, объединяющей образование, науку и технологические разработки», – сказал Абдуллазянов.

Всего у КГЭУ заключено 20 соглашений с научными организациями Китая. При этом университет намерен развивать взаимодействие не только в академической сфере.

В следующем году Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого планирует открыть совместную с Харбинским университетом науки и технологий лабораторию по электрической изоляции. Еще один подобный проект может быть реализован с Сианьским транспортным университетом, рассказал директор Высшей школы высоковольтной энергетики вуза Виктор Белько.

Он отметил, что среди ведущих китайских университетов в области электроэнергетики выделяют четыре вуза: Университет Цинхуа, Сианьский транспортный университет, Чжэцзянский университет и Хуачжунский университет науки и технологий.

«Могу сообщить, что половина «тигров» – это наши партнеры: Сианьский университет и Хуачжунский университет науки и технологий», – сообщил Белько. По его словам, в число партнеров Высшей школы высоковольтной энергетики также входят четыре университета из восьми ведущих вузов Китая.

Перспективные направления развития новой энергетики в Китае представил профессор Школы управления Шаньдунского университета Чжан Чэнхуй. Его доклад на форуме зачитал коллега, поскольку сам ученый не смог приехать по состоянию здоровья.

Среди перспективных направлений в докладе названы глубоководная ветроэнергетика, создание энергосистем в полярных регионах и освоение космического пространства. Также предлагается объединять новые энергетические технологии с центрами обработки данных и транспортной инфраструктурой, чтобы повысить эффективность использования ресурсов.

«В 2021 году Китай предложил концепцию, в основе которой лежит новая энергетика, новые энергосистемы. Новая энергетика должна стать основным источником генерации. И развивая такую энергосистему, Китай обеспечит эффективное освоение и оптимальное распределение всех видов источников энергии. Данная система обладает ключевыми особенностями: эффективность и безопасность, экологичность и низкий углеродный след, гибкость и интеллектуальная интеграция», – сказано в докладе Чжан Чэнхуя.