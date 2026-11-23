Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу миниатюрные копии мечети Кул Шариф и Собора Казанской иконы Божией Матери. Подарок символизирует межрелигиозное согласие и добрососедство в республике, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Самигуллин принял участие в торжественном вечере в Москве, посвященном 80-летию патриарха. Среди гостей мероприятия были представители Русской православной церкви, государственные, научные и культурные деятели, муфтии России и мусульманские религиозные лидеры из других стран.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Ранее глава ДУМ РТ направил Патриарху Кириллу поздравительное обращение, в котором поблагодарил его за вклад в укрепление межрелигиозного согласия в России.

«Своими мудрыми словами и напутствиями о добрососедстве с представителями традиционных религий и о сохранении единства народов России Вы подаете пример высокой духовной культуры, любви ко Всевышнему, искреннего служения народу не только для православных, но также и для мусульманских религиозных деятелей.

Несомненно, Ваши многочисленные труды на благо сбережения духовности и нравственности наших соотечественников являются результатом Вашей бесконечной преданности к Родине», – говорится в обращении.