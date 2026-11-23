Мессенджер «Макс» занял первое место по популярности среди мобильных приложений у детей в Татарстане по итогам января-октября 2026 года. На него пришлось 19,4% времени, проведенного детьми в десяти наиболее популярных приложениях. Об этом сообщает РБК.

Второе место занял TikTok с долей 16,6%, третье – «VK Видео» (14,2%). Также в пятерку лидеров вошли Roblox (12%) и Likee (9,2%).

На стационарных компьютерах дети чаще всего пользовались Steam – на него пришлось 17,8% посещений. Далее следуют Google Chrome (17%), Roblox (14,8%), «Яндекс Браузер» (12,5%) и Discord (8,8%).