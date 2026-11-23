В Татарстане осудили курьера мошенников, укравших у жителей Альметьевска 6,3 млн.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в марте 23-летний парень помогал мошенникам в похищении денег у двух жителей Альметьевска. В первом случае он, назвав кодовое слово, забрал у мужчины более 1,3 млн рублей. В другом – еще порядка 5 млн у другой жительницы Альметьевска. Вскоре парня задержали.

Ему назначили 6 лет лишения свободы. Свою вину он так и не признал.