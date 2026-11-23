Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабинский район в ЦУМе в Казани представил свою программу на конкурс «Культурная столица Татарстана» под названием «Живи, Сабинский край». Гостей ждали выставки, ремесленные мастер-классы, национальные подворья, ярмарка изделий мастеров района и концертная программа «Яшә, Саба – Йорт!».

«Все районы Татарстана хороши по-своему. Их невозможно сравнивать, везде есть свои уникальные профессионалы, которые делают их особенными. В таких конкурсах мы просто получаем возможность насладиться этим мастерством», – отметил в беседе с журналистами глава Сабинского района РТ Раис Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместе с членами жюри конкурса глава прошел по всей экспозиции. Они попробовали угощения разных народов, проживающих в Сабинском районе, послушали национальные песни, станцевали и познакомились с производителями различных товаров.

«Сабинский район всегда славился своими мастерами. Кроме того, мы сегодня увидели, что дети занимаются разными видами искусств, и старшее поколение передает им эти знания. Также хочу отметить разнообразие производств. У них все свое: мясо, рыба, хлеб и все остальное», – добавила замминистра культуры РТ Дина Гараева.