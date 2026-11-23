В Казани с 26 по 30 ноября пройдет финал III Открытого телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров Республики Татарстан «ПРЕМЬЕРА». В конкурсную программу вошли 16 постановок, сообщают организаторы.

Фестиваль реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель – сохранение культурного кода, воспитание высоконравственного гражданина через вовлечение в театральную деятельность, а также укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и приобщение молодежи к мировой и национальной культуре.

Организаторы – Региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ, «Татмедиа», Совета ректоров вузов РТ, Совета директоров учреждений СПО, Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» и ОАО «Телерадиокомпания «Новый век».

Фестиваль проходит в три этапа. На первом, предварительном, с июня по октябрь 2026 года дистанционно принимали заявки: поступило 25 заявок из Казани, Перми, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Арска, Бугульмы, Заинска, Зеленодольска, Мензелинска, Мамадыша и Чистополя. По итогам отбора приглашение получили 18 коллективов, два отказались от участия, и в конкурсную программу вошли 16 постановок.

На втором этапе, «Генеральная репетиция», в октябре–ноябре 2026 года мастера театрального искусства выезжали к коллективам для экспертизы и адресной помощи. Помощь получили Молодежный Театр Мюзикла КФУ, театральный коллектив КФ РГУП имени В. М. Лебедева «ЭОС», студия «ЭЙДОС» Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи, коллектив «Стройотрядовцы» ТРО МООО «Российские студенческие отряды», студия «Аят» Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г. И. Усманова, студия «Илһам» Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая и студенческий театр Мамадышского политехнического колледжа.

Третий этап – «Премьера» – пройдет в Казани в Театре «Созвездие – Йолдызлык». С 26 по 29 ноября покажут 16 постановок, 26 ноября в 10:30 состоится торжественное открытие. 30 ноября в 17:00 пройдут гала-концерт и церемония награждения победителей. Конкурсные просмотры пройдут с широкой зрительской аудиторией и онлайн-трансляцией.

Фестиваль учреждает номинации «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучший эпизод», «Лучший режиссер», «Лучшее сценографическое решение», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее пластическое решение». Награды включают 3-ю, 2-ю и 1-ю премии, Малое Гран-при, Гран-при, а также Главный приз – два открытых показа спектакля-победителя на сцене Театра «Созвездие – Йолдызлык».