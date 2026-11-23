Сергей Сергеев

Фото: Федерация бокса России

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин сообщил, что организация приняла участие в конгрессе Международной федерации бокса (World Boxing) в Панаме.

По итогам голосования членов конгресса Федерация бокса России была включена в список полноправных членов организации.

«По поручению генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина мы приняли участие в конгрессе. В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран», — цитирует Истомина пресс-служба Федерации бокса России.

В марте World Boxing одобрила заявку Федерации бокса России на вступление в состав организации.

В конце июля World Boxing допустила российских боксеров во всех возрастных категориях к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.