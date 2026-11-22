Очередной республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкәбил» прошел в Казани. Финал проекта, призванного укреплять институт семьи и сохранять традиционные ценности, принял культурный центр «Сайдаш». О победителях и идеологии «Нечкәбил» – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

«Татарстан – территория крепких семей»

Конкурс проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, и за 21 год своего существования он успел стать органичной частью социально-культурной жизни Татарстана. Организованный РОО РТ «Под крылом семьи», он является одним из его благотворительных и социальных проектов: «Татарстан – территория крепких семей», «Семейное движение добрых дел», «Крепким бойцам от крепких семей Татарстана», «Всей семьей на выборы», «Фестиваль семей Татарстана».

«Все 21 год при поддержке первого Президента, а потом и Раиса Татарстана наша концепция неизменна – показать красоту крепких семей. У нас даже есть слоган: «Татарстан – территория крепких семей», – рассказала «Татар-информу» президент РОО РТ «Под крылом семьи», руководитель и идеолог проекта «Нечкәбил» Изольда Жуйкова.

Изольда Жуйкова Фото: © «Татар-информ»

В 2026 году в зональных муниципальных этапах конкурса свои таланты показали 54 семьи из 35 муниципальных районов. Всего в проекте за годы проведения конкурса приняло участие более тысячи семей и более трех с половиной тысяч детей. Девиз конкурса этого года – «Я люблю тебя… Жизнь».

«Праздник красоты и материнства»

«Это большой праздник красоты, материнства и семьи. До мурашек, когда на сцену выходят дети. Дети – наше будущее», – поделилась своими впечатлениями с залом на открытии финала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © «Татар-информ»

До финала конкурса красоты материнства добрались 11 семей из 9 районов республики.

Ежегодно концепцию конкурса определяют в соответствии с годом, объявленным руководством страны и республики. В 2026 году это, как известно, единство народов России и воинская и трудовая доблесть. Номинации конкурса были соответствующие: «Народная гордость», «Фамильная доблесть» и «Семейное единство».

В подготовке выступлений финалистов участвуют профессиональные режиссеры и технические специалисты. Вместе с семьями, у которых часто нет опыта сценических выступлений, они ставят полноценное шоу, которое объясняет традиции и главные ценности конкретной «ячейки общества».

В центре – Рузанна Храмова, муж которой Олег проходит службу в зоне проведения СВО Фото: © «Татар-информ»

Так, например, в номинации «Семейное единство» выступили семья Лидии и Марата Гафаровых, увлекающаяся спортом, семья Эльзы и Марата Закировых – звено трудовой династии газовой отрасли – и семья Гульназ и Ильфата Галямшиных, три поколения которой носят значок «Турист России». А супруги Мадина и Радик Сафины из Сабинского района участвовали в номинации «Народная гордость» – их выступление показывало самобытность татарской народной культуры.

«Я с большим желанием присоединилась к этому конкурсу. Мы участвуем в нем еще с мая, а в финале мы тесно работали над выступлением с режиссерами, за что им большое спасибо. Хочу также поблагодарить всех участников и организаторов конкурса «Нечкәбил», – рассказала корреспонденту информагентства Мадина Сафина.

Мадина Сафина Фото: © «Татар-информ»

По словам участницы, она присоединилась к конкурсу, ведомая азартом, – не могла подвести свою семью и рабочий коллектив и не постоять за честь родного района.

«Выигрывают сплоченные семьи»

«Очень сложный вопрос – оценить семью. Потому что все семьи имеют живую и красивую историю. Но это конкурс, и мы должны выбрать победителя», – сказала «Татар-информу» ректор КИУ им. Тимирясова и член жюри конкурса Асия Тимирясова.

Вместе с ней в состав жюри под председательством Жуйковой вошли: председатель комиссии по духовно-нравственным ценностям Общественной палаты РТ Ирина Александровская, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин, председатель исполкома Высшего совета РОД «Татарстан – новый век» Алсу Тарханова, заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Данис Саляхутдинов, директор ТИСБИ Тамара Федорова и другие.

Жюри конкурса Фото: © «Татар-информ»

Но ни одна семья не ушла без награды. После выступлений участников в каждой из основных номинаций представительницам семейств вручаются специальные призы: «Оста куллы нечкәбил», «Махир нечкәбил», «Шат куңелле нечкәбил» и так далее.

«Выигрывают всегда большие сплоченные семьи, которые передают традиции от прабабушек к внукам», – отметила Тимирясова.

А обладательницей главного титула «Алтын нечкәбил» в этом году стала Гульназ Галямшина из Агрызского района, получившая вместе с этим званием сертификат на пятидневный отдых в санатории. Остальные награды и туры в санаторий распределились следующим образом:

второе место – Рамиля Лаврентьева , Верхнеуслонский район;

, Верхнеуслонский район; третье место – Светлана Максимова , Пестречинский район;

, Пестречинский район; титул и подарочная лента «Иң нечкәбил» – Мадина Сафина , Сабинский район;

, Сабинский район; приз зрительских симпатий – Олеся Валеева , Зеленодольский район;

, Зеленодольский район; приз «Отцовский капитал» – Олег Храмов, Новошешминский район.

Гульназ Галямшина Фото: © «Татар-информ»

Дань уважения татарской сказке

Почему «Нечкәбил»? Вероятно, многим знакома сказка Абдуллы Алиша с таким названием, рассказывающая о маленькой трудолюбивой пчелке, которая, несмотря ни на что (и даже ценой своей жизни), защищает свой улей.

«Нечкәбил можно перевести как «тонкая талия», но литературный перевод – это «красавица». Эту сказку о пчелке и хозяйке большого улья Абдулла Алиш написал еще до войны. Ее героиня – пчелка-труженица, которая не унывает. Налетел ураган – она спряталась, пришли медогоны – «ничего, еще соберу»! И мы решили отдать дань уважения именно татарской сказке», – рассказала Жуйкова.

Так образ маленькой пчелки стал маскотом для проекта, который обращает наше внимание на роль матери в семье и обществе. Правда, сейчас о сказочной пчелке Нечкәбил, кроме названия, напоминают только два небольших крыла на логотипе конкурса. Но в любом случае, говорит Жуйкова, этот конкурс всегда был в первую очередь о женщинах.