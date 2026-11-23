С 2022 по 2026 год в Татарстане по программе «Устранение цифрового неравенства» обеспечат мобильным интернетом 353 населенных пункта, где проживают от 100 до 1000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Связь уже функционирует в 274 поселениях. В остальных 79 селах и деревнях базовые станции по нацпроекту «Экономика данных» планируется запустить до конца текущего года.

Больше всего станций в 2026 году появится в Балтасинском, Агрызском, Кукморском, Атнинском и Буинском районах. Очередность подключения определяют сами жители. В последнем всероссийском голосовании на портале «Госуслуги», завершившемся 8 ноября, приняли участие почти 34 тысячи татарстанцев. Республика заняла первое место по числу голосов. Активнее всего голосовали жители Арского, Сабинского и Азнакаевского районов.

По итогам опроса Минцифры России сформирует список населенных пунктов, которые подключат к сети в 2027 году.

«Мобильный интернет уже стал базовой потребностью для многих жителей. Нам важно, чтобы татарстанцы вне зависимости от места жительства могли пользоваться цифровыми сервисами, учиться и работать онлайн, а также оставаться на связи с родными. Мы благодарны компаниям «Ростелеком» и Т2 за то, что они разделяют эту позицию. Вместе мы шаг за шагом обеспечиваем связью все больше малых населенных пунктов республики», – отметил первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

К 2030 году в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» мобильным интернетом планируют обеспечить все населенные пункты России с численностью жителей от 100 до 1000 человек.