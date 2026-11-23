В Набережных Челнах полицейские ночью осмотрели дворы, парки, кафе и компьютерные клубы. В результате были задержаны 16 подростков, гулявших после комендантского часа без взрослых.

Как рассказали в МВД по РТ, большая часть задержанных – студенты от 15 до 17 лет. Также поймали троих школьников и двоих подростков, нигде не учившихся. На их родителей и опекунов составили протоколы, а в школы и колледжи отправили письма о задержании учащихся.

Также за продажу алкоголя детям был оштрафован продавец одного из магазинов в 29-м микрорайоне новой части города.