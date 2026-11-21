Уникальный случай – театр имени Джалиля в конце декабря и начале января не будет показывать ритуальный для новогоднего сезона и самый кассовый балет Чайковского «Щелкунчик». Альтернатив в Казани не существует. Где зрителям, готовым ради бессмертного шедевра к театральному туризму, окунуться в знакомую сказку? Рассказывает «Татар-информ».





Буквально пару лет назад Театр имени Джалиля устраивал для своей балетной труппы настоящий марафон «Щелкунчиков»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогоднего «Щелкунчика» в театре имени Джалиля не будет

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, как указано на его официальном сайте – «один из крупнейших музыкальных театров России, носитель традиций российской, мировой и татарской национальной музыкальной культуры», – в этом сезоне от одной из незыблемых традиций неожиданно отказался.

Балет «Щелкунчик», который давно стал, по сути, символом и ритуальным атрибутом новогодних праздников, совпадающих еще и с христианским Рождеством, в афише театра на Новый год отсутствует.

Это уникальный случай не только для российской, но и для мировой театральной индустрии. В короткий, но капиталоемкий период с середины декабря по первую декаду январю этот шедевр Петра Ильича Чайковского показывают не только везде в России, но и в мире (планетарную славу спектаклю подарил хореограф Джордж Баланчин, чья версия в США в 1954-м была показана по телевидению).

Некоторые театры порой полностью «закрывают» «Щелкунчиком» весь праздничный сезон. Собственно, буквально пару лет назад и Театр имени Джалиля устраивал для своей балетной труппы и оркестра настоящий марафон под музыку Чайковского.

И вот – другая крайность. «К сожалению, в этом году балет «Щелкунчик» показан не будет. В новогодние праздники на нашей сцене пройдет балет «Белоснежка и семь гномов», подходящий для семейного просмотра», – так ответил театр в своей официальной группе «ВКонтакте» на вопрос одного из зрителей.

Действительно, в афише, опубликованной на сайте театра, с 29 декабря и по 10 января, и в некоторые из этих дней «дублями» (утром и вечером), все забито именно балетом на музыку Карена Хачатуряна, поставленным много лет назад хореографом Борисом Мягковым на учеников Казанского хореографического училища (КХУ). Молодежь и будет участвовать в предстоящем марафоне «Белоснежки» (с гномами), все 17 запланированных показов которой пройдут под фонограмму.

«Белоснежку и семь гномов» «отличает прекрасная музыка и профессиональная хореография»

Причины такого решения в театре имени Джалиля «Татар-информу» не объяснили – официальный запрос остался без ответа.

Но, по всей видимости, основная труппа вместе с оркестром снова отправляется на зарубежные гастроли. Так было и год назад, когда все улетали в Китай, и «Щелкунчика» заменяли балетом Загида Хабибуллина «Заколдованный мальчик», поставленным на учащихся КХУ. Но в афише присутствовала и облегченная версия балета Чайковского (ее «под КХУ» сделал тот же балетмейстер Александр Полубенцев).

Но под занавес январских выходных – вместе с возвращением артистов – на сцене появлялся и полноценный «Щелкунчик». Таким образом, театр все-таки успевал закрыть символический гештальт.

На этот же раз местную публику решено было оставить без традиционного для Нового года балетного блюда.

«В Китай труппа каждый январь ездит и это здорово, культурный обмен) просто обычно в Казани в конце каникул тоже дают «Щелкунчика». Для многих семей это уже добрая традиция, сходить вместе на Щелкунчика. Возможно, какие-то веские причины есть, почему в этом году не будет балета… Но я все же надеюсь, что Щелкунчика включат в программу, хотя бы в конце зимы-начале весны, если не на Новый год», – комментируют зрители в официальной группе театра «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).

Скриншот сайта kazan-opera.ru

При этом в Театре имени Джалиля уверены, что замена Чайковского на Хачатуряна, видимо, равнозначна. Так как и «Белоснежку» «отличает прекрасная музыка, профессиональная хореография, яркие костюмы и декорации, доступный сюжет», для многих дошкольников посещение этой «новогодней» постановки станет «первым опытом приобщения к классическому балетному искусству».

К тому же стоимость билетов на спектакли выставлена символическая – не более 2 тыс. рублей (если, конечно, их получится купить). А до начала каждого спектакля обещают «интермедию с участием Деда Мороза и сказочных героев». Взрослая аудитория, очевидно считают в театре, справится на этот раз и без «Щелкунчика» – 12 и 13 января в афише стоит уже репертуарное «Лебединое озеро».

Полный отказ от балета в новогоднем сезоне, когда ему самое время – все же в другие месяцы он смотрится, мягко говоря, неуместно (и то не вина прекрасной музыки или разного уровня, но относительно стабильной хореографии, а сила привычки и традиций), – это, что называется, новое слово в науке и технике. Но все же вопрос о том, может ли единственный в регионе театр оперы и балета так поступать со своей публикой, оставим открытым. И опишем для страждущих зрителей четыре возможные альтернативы.

Важное уточнение: в качестве «замен» казанскому «Щелкунчику» мы предложим постановки от региональных оперных театров, а не от гастролирующих по городам и весям третьеразрядных трупп, которые частенько заезжают и в Казань. И свою кассу, видимо, тоже собирают (благо фонограмму можно поставить и в сельском ДК). Но, перефразируя известный афоризм, скажем без лишних уточнений – такой балет нам не нужен.

Нижний Новгород: 18 показов канонической редакции Вайнонена

«Щелкунчик» – один из трех балетов, которые успел создать Чайковский, – впервые был поставлен в 1892 году на сцене Мариинского театра (в один вечер с оперой «Иоланта»). Главный балетмейстер Императорских театров и создатель всех шедевров русского балета Мариус Петипа написал либретто, ориентируясь не на первоисточник – сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», а на ее французское переложение «История Щелкунчика», сделанное Александром Дюма-отцом.

Но поставить балет Петипа не смог. И работу в итоге завершил второй балетмейстер Лев Иванов (позже он создаст знаменитый «лебединый акт» в другом шедевре Чайковского, тоже ставшим символом – но не Нового года). Новаторская для балета музыка (и не только из-за использования челесты – тогда совершенно незнакомого русской публике инструмента), созданная композиторов, сильно контрастировала с чересчур «детским» сюжетом. Поэтому премьера особым событием не стала.

Интерес к «Щелкунчику» возродился уже в СССР – в 1934-м, когда свою версию в том же театре, который стал называться Кировским, поставил хореограф Василий Вайнонен. Он отказался от прерывности интриги и налета сусальности, сделав «спектакль о девочке, которой приснились чудеса в волшебной стране».

«Я считаю верным, что Вайнонен в свое время не взял за основу оригинальную сказку самого Гофмана, а сильно переосмыслил сюжет и сделал спектакль, по большому счету, очень добрым, очень новогодним, наполнил его не только сказочными моментами, но и бытовыми, жанровыми сценками», – рассказывал «Татар-информу» худрук балета театра имени Джалиля Владимир Яковлев.

Редакция Вайнонена быстро стала канонической (со сцены Мариинки она с тех пор не сходит) – региональные театры, которые были созданы в годы советского «культстроительства», ориентировались именно на его хореографический текст. В Казани такой «Щелкунчик» впервые поставили в 1963-м (и с тех пор только «косметически» обновлялся), а в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина – еще раньше, в 1955-м.

В 2022 году эту версию, «с развернутыми классическими ансамблями Вальса снежинок и Вальса цветов, па-де-де главных персонажей и дивертисментом характерных танцев в стране Сластей», в Нижнем обновил управляющий балетом Василий Коньков (с художником Юлией Ветровой). Костюмы тогда воссоздали по историческим эскизам Ивана Всеволожского к премьере первого «Щелкунчика» (за это отвечали Мария Чернова и студия Artnovi).

Зрителям обещают «светлый, сказочный спектакль, который дарит атмосферу настоящего чуда». В этом году показы балета в Нижегородском театре стартуют с 24 декабря. И до 6 января запланировано 18 спектаклей (в некоторые дни «дублями»).

Уфа: сказочно-философская версия великого Григоровича

А вот на сцене Башкирского театра оперы и балета «Щелкунчик» идет в той же версии, что и в Большом, – в Уфу свою постановку в свое время перенес лично легендарный балетмейстер Юрий Григорович. Этому балету – 60 лет: премьера на исторической сцене в Москве состоялась в 1966-м, вместе с Григоровичем над спектаклем тогда работали художник Симон Вирсаладзе и дирижер Геннадий Рождественский.

«Щелкунчик» Григоровича наряду с версией Вайнонена, по крайней мере в России и на постсоветском пространстве, стал не менее каноническим. «Отголоски» самых разных блестящих находок хореографа можно отыскать в любой версии, даже сделанной «по Вайнонену».

Как отмечал театровед Борис Львов-Анохин, именно Григоровичу удалось глубоко постигнуть гениальную музыку Чайковского – и самую философски насыщенную и симфонически развитую партитуру великого композитора превратить из наивного и праздничного представления для детей (как у Вайнонена) «в настоящий сказочно-философский спектакль, наивный и мудрый, красивый и добрый». В настоящую драму про расставание с детством.

Не случайно среди участников этого балета не было детей – все партии Григорович отдал взрослым, и это было обусловлено, прежде всего, идейной первоосновой. «Образ детского озорства и радости, робости и веселья… создается чисто танцевальными, а не натуралистическими средствами. Здесь расчет на мастерство, на танцевальную образность, а не на растроганную умиленность зрителей, снисходительно наблюдающих еще неумелые и старательные танцы «настоящих» детей», – объяснял Львов-Анохин.

Как рассказывала «Татар-информу» худрук балета БГАТОиБ Леонора Куватова, сотрудничество театра с Григоровичем началось еще в 1980-х. И с тех пор на сцену в Уфе сначала лично балетмейстером, а затем его учениками было перенесено восемь авторских постановок. Этим башкирский театр сильно выделяется на фоне других региональных институций.

Попасть обычному зрителю в Большой театр – как слетать на Луну, а уж на «Щелкунчика» в новогодний сезон – событие из разряда еще более невероятных. В Уфе же версия Григоровича остается более доступной для «простых смертных». В этом году показы «Щелкунчиков» на сцене БГАТОиБ начинаются с… 21 ноября! И до 14 января театр покажет балет 27 раз.

Самара: реконструкция балета «таким, каким его видел сам Чайковский»

Здесь «Щелкунчик» тоже необычный – в декабре 2024-го заслуженный артист России Юрий Бурлака, худрук балета Самарского театра имени Шостаковича (САТОБ), известный в России и в мире реконструктор «балетов наследия», представил редакцию «такой, какую видел сам Чайковский».

Как рассказывал Бурлака «Самарской газете», для него это стало уже третьим обращением к «Щелкунчику».

«Любому хореографу прорваться с данным названием практически невозможно. Это самый популярный балет в мире. Он идет абсолютно во всех труппах в разных редакциях. Шанс начать собирать и разминать этот материал мне представился в Токио – делал спектакль в Японии для моей партнерши. Второй раз – получив приглашение от одноклассника Владимира Малахова, который руководил Берлинским балетом. Спектакль имел колоссальный успех. Немцы, привыкшие к минимализму, были в восторге от такого рода зрелища», – отмечал балетмейстер.

Теперь совершенно эксклюзивный «Щелкунчик» от Бурлаки идет и в Самаре (дополняя ряд не менее уникальных реконструкций другой классики, сделанных им ранее – например, «Дон Кихота» Минкуса, «Раймонды» Глазунова и др.). Создавая эту постановку, хореограф попытался приблизиться к первоначальной версии Льва Иванова от 1892 года.

И не только за счет возвращения главной героине первоначального имени – Клара (Машей она стала в советское время). И вставкой в партитуру двух музыкальных номеров из рукописей Чайковского, нигде не исполнявшихся ранее. И не за счет воссоздания декораций и костюмов по сохранившимся от премьеры 1892-го эскизам – помогли ему с этим сценограф Андрей Войтенко (который ориентировался на эскизы Константина Иванова и Михаила Бочарова) и художник по костюмам Татьяна Ногинова (она за основу взяла эскизы Ивана Всеволожского и Евгения Пономарева).

И тем более не за счет записей танцевальных движений, сделанных Владимиром Степановым в начале ХХ века, вывезенных им потом за границу и хранящихся с тех пор в Гарварде. «Я не занимаюсь реконструкцией того спектакля. Это сделать невозможно. Изменилось время, изменилась фактура тканей, свет, тела танцовщиков. Полный текст спектакля тоже не сохранился. Есть специальная система фиксации танца, но в ней присутствуют лакуны, которые мне надо было заполнять так, чтобы стилистически это срослось с хореографией Льва Иванова. Поэтому я никогда не говорю, что делаю точное воспроизведение того спектакля, – я делаю образ. Все равно смотрю глазами художника XXI века», – рассказывал Бурлака.

Посмотреть «Щелкунчика» через такую же призму на сцене САТОБ можно будет с 20 декабря (продажи билетов, кстати, стартовали еще со 2 ноября). До 8 января спектакль пройдет 28 раз.

Пермь: «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге 1892 года

Алексей Мирошниченко, худрук Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, своего «Щелкунчика» выпустил в конце 2017-го – кстати, 31 декабря прошлого года вечерний спектакль показали в соцсетях в прямом эфире! Действие он перенес в Санкт-Петербург 1892 года – то есть в год премьеры балета в Мариинском театре.

«Сложность постановки в том, что это классический «Щелкунчик». Когда ты делаешь современную версию того или иного классического произведения, твои руки развязаны, ты свободен в выборе интерпретации. Здесь же я жестко ограничен классической формой, которая должна быть сохранена, но в этих рамках хочется сделать какие‑то собственные музыкальные и сюжетные открытия», – объяснял в аннотации к спектаклю Мирошниченко.

В «Российской газете» рассказывали, что балетмейстер сильно переработал привычное либретто – например, вернул в сюжет племянника Дроссельмейера, сестру Луизу, няню, бабушку и дедушку. А также заполнил действие хореографическими цитатами из другой классики: «Вот снежинки, обретающие неожиданную агрессивность, «по-лебединому» сламывают кисти рук, вот счастливая Мари взлетает бестелесной Жизелью над принцем».

«Трагический взлет музыки Чайковского теперь становится испытанием Мари – на мгновение усомнившись в своем принце, она навсегда теряет его, ломающегося и вновь превращающегося в деревянную игрушку», – отмечала газета. Подчеркивая, что сильнее всего зрителей может удивить Вальс цветов – в нем у Мирошниченко в окружении 16 танцовщиц солируют... четверо мужчин-солистов!

Пермский «Щелкунчик» – «это пиршество актерских работ, больших и малых, создающих на крошечной и не приспособленной для таких роскошных спектаклей сцене многослойность настоящей жизни», – заключала «Российская газета» (отсылка на размеры сцены в Перми, действительно самой маленькой в России, в данном контексте не случайна).

«Щелкунчики» в Перми начнутся с 26 декабря и до 6 января пройдут 14 раз (кстати, анонс об этом театр своим подписчикам разослал еще 25 сентября!).

Добавим, что марафоны «Щелкунчиков» разной степени продолжительности в этот Новый год пройдут и в других театрах ПФО. Чебоксарская «Волга Опера» лишь немного уступит в этом плане Самаре и Уфе: здесь балет с 6 декабря и по 13 января пройдет 26 раз. В Саранске, на сцене Театра имени Яушева, с 20 декабря по 10 января «Щелкунчика» покажут 16 раз. В Йошкар-Оле и в Ижевске афиши пока опубликованы лишь до конца декабря. В Марийском театре имени Сапаева балет с 26 декабря по 31 января покажут пять раз, в Удмуртском театре (он тоже назван именем Чайковского) с 27 декабря запланировано шесть спектаклей.

Поклонникам балета в Казани, которые не смогут или не захотят поехать за ним в другие города (кроме соседних из ПФО, есть же театры в двух столицах, а также в доступных на поезде Екатеринбурге и Челябинске), можно будет, например, сходить в кино – проект TheatreHD в конце декабря покажет запись «Щелкунчика» в хореографии Рудольфа Нуреева. В предыдущие годы, кстати, в кинотеатрах под Новый год устраивали и прямые трансляции балета из Москвы – из Большого, а также из МАМТа. Возможно, подобное чудо случится и в предстоящий сочельник – следите за афишей.