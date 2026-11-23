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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Михаила Фисенко, в разговоре с «РБ Спорт» отреагировал на назначение бывшего хоккеиста «Ак Барса» генеральным менеджером клуба «Ахмат-Гранит».

Команда из Чечни выступает в РХЛ — второй по силе молодежной лиге России.

По словам Бабаева, Фисенко пока не объявлял о завершении карьеры игрока, однако до конца года на лед точно не выйдет.

«Он пока еще не объявлял о завершении карьеры. Но я думаю, что в этом году он уже точно на лед не выйдет в составе ни одной команды», — сказал агент.

Бабаев отметил, что менеджерская работа — тяжелая ноша для Фисенко, но он видит в ней большое будущее.

«Он взвалил на себя тяжелую ношу. Это новый проект и, скажем так, специфичный. РХЛ — такая немного непонятная лига. Ему будет тяжело, но это первый шаг и думаю, что у него большое будущее в этом деле», — добавил он.

Агент также выразил уверенность, что Фисенко способен дорасти до работы в большом клубе — вплоть до создания в Чечне команды уровня КХЛ.

«Я думаю, что да. Евгений Артюхин работал на «Вегас», набрался опыта и понял, как работать с игроками, как за ними следить. Ему дали шанс в «Шанхае», и неплохо все получается. Миша Фисенко тоже чуть-чуть опытом обрастет и перейдет в хороший клуб. Или возможен вариант, что он сделает в Чечне команду, которая будет играть в КХЛ. Я думаю, для такой республики это не так сложно», — заключил Бабаев.