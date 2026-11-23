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Китай и Россия должны сделать рывок и стать первыми в мире, и ключевая роль в этом развитии может принадлежать образованию. Об этом заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко на пленарном заседании Форума технических университетов России и Китая, который проходит в Казани.

«Родиться в эпоху перемен – это огромный вызов и огромные возможности. Потому что сегодня те, кто были традиционно в первых рядах, привыкли быть первыми, они привыкли делать все, как уже было заведено. И им гораздо тяжелее перестроиться, чем странам, которые сегодня делают рывок», – сказал помощник Президента РФ.

Он отметил, что сейчас Россия проходит переломный этап создания новой системы образования. «Вроде бы только что у нас в России, да и в Китае, как-то все сложилось, успокоилось, построили блестящие университеты, и все надо менять, делать по-другому», – констатировал Фурсенко.

По его словам, появление искусственного интеллекта нужно оценивать не только как вызов, но и как возможность по-другому подойти к вопросам образования.

«Главное – это уметь работать с новыми возможностями, но при этом оказываться на уровне этих возможностей. Наша задача – показать, что искусственный интеллект – это очень сильная вещь. Но и человеческий разум – тоже. Когда мы объединяем две эти возможности, мы должны стать сильнее и искусственного интеллекта, и традиционного прорыва, к которому привыкли. Я думаю, что мы можем это сделать, мы должны это сделать, у нас нет другого варианта. И мы можем оказаться первыми», – подчеркнул помощник Президента РФ.