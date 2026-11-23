Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане установится зимний характер погоды. Осадки в виде дождя и мокрого снега постепенно перейдут в снег, местами ожидаются метели и сильный ветер. К концу недели температура воздуха опустится до -7 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Во вторник, 24 ноября, ночью в восточной части республики местами пройдет снег и мокрый снег, в отдельных районах сильный. Температура воздуха составит -2…-7 градусов.

Днем к западным и южным районам Татарстана подойдет теплый фронт балканского циклона. Ожидаются снег, мокрый снег, местами метель и усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. В течение суток на дорогах местами возможны гололедица и снежная каша.

В среду, 25 ноября, ночью в республике пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сохранятся метель и порывы ветра до 15–18 м/с. Температура воздуха составит 0…-3 градуса. Днем осадки ослабеют до небольших, воздух прогреется до 0…+3 градусов. На дорогах местами сохранятся гололедица и снежная каша.

В четверг, 26 ноября, Татарстан окажется в тыловой части циклона. Ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -2…-7 градусов, днем составит 0…-5 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, 27 и 28 ноября в Татарстане также ожидается небольшой снег. Температура продолжит понижаться: ночью столбики термометров покажут -4…-7 градусов, днем – -2…-5 градусов. На дорогах будет скользко.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о метели, сильном мокром снеге и порывах ветра до 15–18 м/с 24 ноября. Ведомство призвало жителей соблюдать осторожность на дорогах.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Татар-информу», что с четверга на пятницу в республике может выпасть до 5–7 см снега, после чего сформируется устойчивый снежный покров.