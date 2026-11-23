Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В процессе обсуждения законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» в Правительстве России пришли к выводу о целесообразности введения прокатных удостоверений для компьютерных игр – по аналогии с фильмами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника – двух, знакомых с ходом обсуждения инициативы, и одного представителя отрасли.

При этом последний уточнил, что Правительство намерено обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать обязанности организаторов распространения информации в интернете. Это означает, что проекты должны будут регистрироваться в соответствующем реестре Роскомнадзора и хранить данные на территории РФ, а также внедрять СОРМ.

Посвященный компьютерным играм законопроект был представлен в конце 2024 года. Планировалось, что распространители видеоигр при авторизации пользователей будут обязаны использовать абонентский номер, Единую систему идентификации и авторизации (федеральный портал госуслуг) и Единую биометрическую систему.

Государственная Дума рассчитывает доработать проект и принять его в первом чтении до конца текущего, 2026 года. При этом из документа могут исчезнуть требования по авторизации пользователей. Предполагается также проработать вопросы маркировки контента.

Издание напоминает, что введение прокатных удостоверений для компьютерных игр уже обсуждалось в 2023 году. Инициатива тогда была выдвинута Яной Лантратовой, на тот момент – первым заместителем председателя Комитета Госдумы по просвещению, а теперь – уполномоченным по правам человека в России.

Вместе с тем участники рынка не раз предупреждали, что появление прокатных удостоверений ограничит выход международных студий на российский рынок и может привести к введению ответных мер со стороны таких студий в отношении отечественных разработчиков.

Так, источник в одной из крупнейших IT-компаний заметил, что в случае принятия новеллы потребуется обеспечить равноприменимость правила о прокатных удостоверениях к российским и иностранным разработчикам, однако получение их представителями «недружественных стран пока трудно представить на практике».

Кроме того, игры меняются постоянно, и выданное в день релиза удостоверение описывает иной продукт, чем имеется месяц спустя, обратил внимание руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.

Согласно данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд рублей при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6%. К 2030 году сегмент должен достигнуть 271 млрд рублей.