Фото: © Сюмбель Таишева

В Москве состоялась встреча, посвященная сохранению культурного наследия Татарстана и подготовке к памятным датам 2027 года. В ней приняли участие исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина, глава Спасского района Роман Исланов, студенты Российского университета кооперации и представители творческой общественности столицы.

Мероприятие прошло в Арт-кластере Тыртышникова в рамках выставки, посвященной объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. Основной темой стала деятельность фонда «Возрождение», созданного 17 февраля 2010 года по инициативе Первого Президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Он также возглавляет Попечительский совет организации.

Участники встречи обсудили значение сохранения исторических памятников и развития межкультурного диалога. Особое внимание уделили роли Минтимера Шаймиева в этой работе. В 2007 году он получил Международную премию короля Фейсала, а в 2017-м генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова присвоила ему звание специального посланника организации по межкультурному диалогу.

Фото: © Сюмбель Таишева

Одной из центральных тем стал Казанский Кремль. За восемь месяцев 2026 года его посетили 2,6 млн человек. На территории архитектурного ансамбля расположены памятники разных эпох и религий, в том числе мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике и Губернаторский дворец.

Также на встрече рассказали о результатах работы фонда «Возрождение» в Свияжске и Болгаре. При поддержке федерального центра и Правительства Татарстана там провели реставрацию исторических объектов, открыли музеи и гостиницы. В Болгаре построили Болгарскую исламскую академию и Белую мечеть. Благодаря развитию инфраструктуры туристический поток на эти исторические территории вырос с нескольких десятков тысяч до 2,5 млн человек в год.

Отдельно участники обсудили подготовку к 2027 году, когда исполнится 1105 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Празднование этой даты пройдет на исторических площадках Татарстана. Кроме того, 2027 год в России планируется объявить Годом географии по инициативе Президента РФ Владимира Путина, в Татарстане он также пройдет под знаком имени Минтимера Шаймиева – мудрого политика, благодаря которому удалось сохранить культурное наследие народов республики и укрепить межкультурный диалог.