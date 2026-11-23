Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» сыграет в Москве с местными одноклубницами в рамках 9-го тура регулярного чемпионата.

Начало встречи — в 19:00.

В регулярном чемпионате московское «Динамо» держится в тройке лидеров. Поражение от калининградского «Локомотива» в прошлом туре (1:3) пока не изменило ее положение — и не поколебало амбиций.

В новом сезоне подопечные Сергея Сикачева не собираются сбавлять обороты и вновь нацелены на медали. Первым подтверждением серьезных намерений стала победа на Спартакиаде-2026: москвички защитили титул, одолев в финале команду Калининградской области.

В Кубке Легенд столичная команда остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.