Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поделился впечатлениями от посещения проходящего в Казани Форума технических вузов России и Китая и открытия Российско-Китайского университета перспективных технологий (CRUTech).

«Это уникальный совместный проект, который объединил 11 вузов Татарстана и 14 университетов Шаньдуна. Будем вместе создавать новые образовательные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Аналогов подобного проекта в истории двух стран нет. Уверен, КРУТех ожидает большое будущее!» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, руководитель республики напомнил об уже существующем образовательном сотрудничестве. «Бүген Татарстанда 2 меңнән артык Кытай студенты белем ала. Республика студентлары да Кытайга барып тәҗрибә туплый. Уртак хезмәттәшлек нигезендә әле зур казанышларга ирешербез! (в переводе – „Сегодня в Татарстане обучается более 2 тыс. китайских студентов. Студенты республики также посещают Китай, набирают опыт. На основе совместного сотрудничества добьемся еще больших достижений!“)» – добавил он.

Проходящий в Казани форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая. Он является одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, объявленных на 2026–2027 годы. РФ представляют вузы из 20 регионов, КНР – из 21 провинции. Мероприятие проходит с 22 по 25 ноября в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Рустам Минниханов ранее анонсировал, что в рамках форума в организацию вступят сразу 32 новых члена: 16 вузов России и 16 – Китая. По его словам, запланировано также подписание около 20 новых соглашений о сотрудничестве между университетами РФ и КНР.