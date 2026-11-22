Минстрой РФ предложил упростить процедуру перевода садового дома в жилой: исключить из нее дорогое техзаключение, сократить срок до 7 дней и принимать документы онлайн. Председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский в интервью «Татар-информу» рассказал, какие барьеры это снимет и что изменится для дачников.





Минстрой РФ предложил упростить процедуру перевода садового дома в жилой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минстрой России подготовил пакет поправок в постановление Правительства РФ, которые заметно упрощают перевод садовых домов в жилые. Из процедуры исчезает необходимость готовить дорогостоящее техническое заключение, стоимость которого в регионах доходит до 65 тысяч рублей, а срок принятия решения сокращается с 45 календарных дней до 7 рабочих. Документы при этом можно будет подавать онлайн – госорганы самостоятельно запросят выписки из ЕГРН, а статус дома обновят автоматически без визита в МФЦ.

Вместе с тем в законопроекте прописали и новые основания для отказа в изменении статуса. Дом не признают жилым, если он находится в приаэродромной, водоохранной зонах или охранной зоне ЛЭП и газопроводов, превышает параметры ИЖС (не более трех этажей или 20 метров в высоту), а также если в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах.

Предполагается, что поправки в постановление вступят в силу к началу следующего дачного сезона – в марте 2027 года.

Илья Слесарский: «Ни для кого не секрет, что во многих СНТ уже на постоянной основе проживают люди. Такие меры, упрощающие оформление дома в жилой и регистрацию, для многих семей являются улучшением жилищных условий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Возможность улучшить жилищные условия»

– Илья Николаевич, как вы в целом относитесь к этому законопроекту? Стоит ли его принимать?

– Все наше сообщество относится к нему положительно. Ни для кого не секрет, что во многих СНТ уже на постоянной основе проживают люди. Такие меры, упрощающие оформление дома в жилой и регистрацию, для многих семей являются улучшением жилищных условий. К примеру, на участке в шесть соток можно построить дом гораздо больше по площади, чем однокомнатная квартира, и спокойно жить там всей семьей.

– А какие преимущества дает статус жилого дома?

– Во-первых, это прописка, которой нет у садового дома. Во-вторых, статус жилого дома позволяет участвовать в программе бесплатной газификации (при наличии определенного статуса земли у СНТ). А газ – это комфорт, потому что отапливать дом электричеством для наших садоводов выходит довольно дорого.

– Почему вообще возникла потребность в таком законопроекте?

– С этой инициативой выступали давно, потому что многие граждане, проживающие на территории СНТ, сталкивались с проблемой, как переоформить дом в жилой. Большинство этих домов уже обустроены для круглогодичного проживания: круглогодичный свет, своя система водоснабжения. Но перевод осложнялся хождениями по кабинетам. Поэтому законодатель идет с подобными инициативами навстречу садоводам, исходя из реалий.

У нас даже был прецедент в 2024 году, когда семья взяла кредит, построила дом, но из-за статуса не могла прописать детей. Законопроект упрощает жизнь для таких семей.

Многие из этих садоводческих товариществ находятся вблизи Казани. В самом городе у нас более 200 садоводческих товариществ, где есть вся инфраструктура, школы, автобусы, больницы. Нужно просто дать возможность садоводам, наконец, зарегистрировать свои права и пользоваться всеми условиями.

«Вероятные минусы есть, когда мы говорим о старых СНТ, которые основаны в 60–70-х годах. Нужно принимать реалии: там нарушены правила пожарных разворотов, аллеи [шириной] 4 метра, затруднены проезды в зимний период» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Минусы есть, когда мы говорим о старых СНТ, основанных в 60–70-х годах»

– Расскажите, пожалуйста, о возможных подводных камнях нововведения.

– Это не то чтобы подводные камни, но надо знать. Я бы обратился к садоводам, которые собираются покупать такой дом и переводить его в статус жилого. В первую очередь нужно ознакомиться с уставом СНТ и с тем, как устроена жизнь в товариществе. Потому что СНТ – это не поселок, есть свой свод правил. Все, что происходит в СНТ: улучшение инфраструктуры, реконструкция, – происходит за счет членских взносов самих садоводов и решений общих собраний.

Многие граждане с этим сталкиваются: они думали, что купили жилой дом и ни за что платить не будут, а кто-то вокруг будет благоустраивать территорию. Нет, все это делается руками садоводов. Но и хочу напомнить, что есть республиканские программы по инициативе Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова: улучшение инфраструктуры, водонапорные башни, площадки ТКО, в этом году увеличили средства на реконструкцию электросетей. Условия улучшаются, привлекательность СНТ для проживания с каждым годом только повышается, поэтому мы приветствуем такие инициативы.

– То есть минусов вы не предвидите?

– Вероятные минусы есть, когда мы говорим о старых СНТ, которые основаны в 60–70-х годах. Нужно принимать реалии: там нарушены правила пожарных разворотов, аллеи [шириной] 4 метра, затруднены проезды в зимний период. Чистятся эти дороги опять же садоводами. Не везде есть возможность круглогодичной подачи воды для пожарной безопасности, это делается только на точках, где есть скважины.

В любом случае мы будем дальше изучать и просчитывать, с какими проблемами могут столкнуться садоводы. Но в большинстве случаев инициатива приветствуется, это образ жизни на свежем воздухе.

«Ограничения всегда были. Нужно понимать, что многие садоводческие товарищества находятся в границах, которые попадают под ограничения, – к примеру, водоохранная зона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное, чтобы садоводы понимали: упрощение процедуры относится к тем, у кого садовый дом имеет технический план, подходит под критерии»

– Законопроект также предусматривает новые ограничения по переводу в статус жилого дома. Вы считаете, они справедливы?

– Ограничения всегда были. Нужно понимать, что многие садоводческие товарищества находятся в границах, которые попадают под ограничения, – к примеру, водоохранная зона. Раньше этот садовый участок использовался только для выращивания огурцов и помидоров для своих нужд, а сейчас на нем уже может появиться жилой дом с коммуникациями и септиками. Поэтому не может быть все под одну волну: если разрешено, то теперь разрешаем всё. Каждый случай индивидуальный, нужно на каждый участок смотреть и принимать решение отдельно.

– А как часто садоводы жаловались на бюрократическую нагрузку?

– Садоводы, скорее, не жалуются, а приходят к нам в Союз за пошаговой картой решения вопросов, потому что у них нет четкого понимания. Они заходят в интернет и не всегда получают нужную информацию. Мы же работаем с этой процедурой, знаем, куда и с какими документами обращаться. Мы приглашали в офис представителей Росреестра, Роскадастра по разъяснению этих моментов, чтобы люди не сталкивались с лишними проблемами и не платили неквалифицированным специалистам, которые не дают результата.

На рынке очень много предложений в этом плане. Заявляют, что могут помочь с переводом, но, к сожалению, не все являются квалифицированными специалистами в этой сфере. Многие попадали в такую ситуацию: оплачивали услуги каких-то специалистов или кадастровых инженеров, но не получали желаемого результата.

Сам предложенный упрощенный процесс – это естественный приход повсеместной цифровизации, обмен уже имеющимися данными между ведомствами!

Но важно отметить: самое главное, чтобы садоводы понимали, что упрощение этой процедуры относится к тем, у кого садовый дом имеет технический план, подходит под критерии. Осталось только поменять статус на жилой. Если у вас на кадастровой карте до сих пор хозяйственная постройка 1990 года, к примеру, то одним походом в МФЦ здесь вам, конечно, не обойтись.

– Как вы считаете, подстегнет ли этот законопроект спрос на загородные дома?

– Спрос на загородные дома вырос задолго до этого законопроекта. Мы видим тенденцию: последние пять лет граждане активно переезжают на территорию садоводческих товариществ. Граждане понимают, что здоровье зависит от того, что мы едим. Люди стремятся к земле, чтобы есть то, что вырастили сами. Ну и самое главное – граждане немного устали от жизни в квартирах, от этого однообразия. Жизнь на свежем воздухе гораздо интереснее. Законопроект появился своевременно.