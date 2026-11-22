Ветераны СВО смогут бесплатно пройти курс по запуску собственного бизнеса и получить персонального наставника на два месяца в Татарстане. Обучение организует центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики республики.

Участникам расскажут, как выбрать перспективную нишу и проверить бизнес-идею, выстроить маркетинг и организовать первые продажи. В программу также войдут основы налогообложения, разработка финансовой модели, расчет точки безубыточности и оформление государственной поддержки.

Кроме того, для участников проведут мастермайнд-сессию с разбором бизнес-проектов. По итогам курса некоторые из них смогут пройти отбор на двухмесячное персональное наставничество у опытного предпринимателя.

Занятие состоится 3 декабря в 10:00 в филиале фонда «Защитники Отечества» в Татарстане. Участие бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.

Программа проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и соответствует выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.