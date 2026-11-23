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На пешеходной улице Баумана в Казани приступили к монтажу праздничной иллюминации. В этом году здесь планируют установить 39 световых арок, украшенных более чем 42 тыс. лампочек.

Каждая арка будет оснащена 1–1,2 тыс. огней. Кроме того, свыше 10 тыс. лампочек предусмотрено для основной световой инсталляции.

Как ранее сообщали в комитете внешнего благоустройства Казани, в этом году также запланировано восстановление световых конструкций студии Festi на улице Баумана и в парке «Черное озеро». В последнем установят две протяженные инсталляции с более чем 16 тыс. лампочек каждая. Они разместятся по обе стороны катка. Также в парке появятся четыре дополнительных световых элемента, каждый из которых будет украшен 2 тыс. лампочек.

Помимо этого, на улице Кремлевской смонтируют 11 световых конструкций на участке от улицы Чернышевского в направлении площади Первого Мая. На площади Свободы установят 12 новогодних арок, для оформления которых используют более 25,8 тыс. лампочек.

Ранее в Казани начали устанавливать главную новогоднюю елку у центра семьи «Казан». Ее высота традиционно составит около 35 метров.

В прошлом году Казань вошла в тройку самых красиво украшенных к Новому году мегаполисов России.