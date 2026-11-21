Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

В Казани прошли 27-е Всероссийские соревнования по легкой атлетике имени заслуженного тренера России Юрия Красильникова. В этом году турнир собрал рекордное число участников за всю историю – 1,4 тыс. спортсменов из 55 регионов страны.

Атлеты соревнуются в 14 дисциплинах. Среди участников – 198 кандидатов в мастера спорта. За три дня турнира разыграют 84 комплекта медалей.

В церемонии награждения приняли участие депутат Госдумы Амир Хамитов, олимпийская чемпионка 2012 года и чемпионка мира по прыжкам в высоту Анна Чичерова, а также председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.