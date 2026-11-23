Искусственный интеллект может препятствовать развитию творческих способностей школьников и студентов, которые полагаются только на него. Об этом заявила профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Заслуженный деятель науки РТ Ирина Ерофеева в интервью «Татарстану 24».

По ее словам, ИИ одновременно представляет собой и угрозу, и точку роста для образования. С одной стороны, он позволяет обращаться к большой базе научных исследований, проверять гипотезы и находить ответы на сложные вопросы. С другой – чрезмерная зависимость от технологий мешает самостоятельному мышлению.

Ерофеева отметила, что старается ограничивать использование ИИ студентами на занятиях. В частности, при изучении исторической грамматики русского языка она предлагает учащимся самостоятельно разбирать происхождение слов и объяснять изменения языковых форм у доски.

«Таким образом студенты могут увидеть, как исторически формировались слова. На занятиях вызываю студентов к доске, чтобы они поразмышляли, написали самостоятельно и поняли смысл», – рассказала профессор.