В Татарстане осудили водителя, укусившего за руку инспектора ДПС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе РТ 36-летний нетрезвый водитель «Лады» едва не наехал на пешехода, а затем влетел в забор. На место выехал экипаж ДПС, водителя задержали, однако он неожиданно начал вести себя агрессивно и дважды укусил за руку одного из автоинспекторов. На мужчину составили два протокола и возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре РТ, во время суда 36-летний житель Новокуйбышевска частично признал свою вину. Ему назначили 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.