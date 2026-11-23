Фото: соцсети фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух считает, что у российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) есть отличные перспективы завоевать медаль в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

«Шансы достаточно неплохие. Саша абсолютно конкурентоспособна. При таких прокатах, которые она показывала, я уверен, что она ещё больше наберёт форму, поправит какие-то недочёты. Шанс подняться на подиум очень велик», — цитирует Авербуха ТАСС.

Хореограф выразил уверенность, что к декабрю Трусова сможет набрать ещё более оптимальную форму и устранить некоторые недочёты в программах.

Оценивая общий уровень женского одиночного катания в этом цикле, он добавил, что, за исключением представительниц Японии, никто из фигуристок пока не произвёл на него сильного впечатления.

Трусова успешно квалифицировалась в решающую стадию серии, завоевав серебро на этапах Гран-при в Китае и США.

Финал соревнований пройдет с 10 по 13 декабря в китайском городе Чунцин.