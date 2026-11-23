Россия и Китай рассчитывают увеличить число участников взаимных студенческих обменов до 100 тыс. к 2030 году. При этом достичь установленного показателя страны могут раньше намеченного срока. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на пресс-подходе в рамках Форума, посвященного 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая, который проходит в Казани.

По словам замминистра, сотрудничество университетов двух стран охватывает около 200 совместных образовательных программ, научные исследования, подготовку специалистов по программам двойных дипломов, стажировки преподавателей и академические обмены.

В настоящее время с китайскими вузами взаимодействуют 240 российских университетов. Они заключили почти 2,5 тыс. соглашений с китайскими коллегами.

«Они охватывают самые разные области», – отметил Константин Могилевский.

Одной из задач перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, которые стартовали в мае 2026 года, замминистра назвал усиление связи между университетами и предприятиями. По его словам, образовательные и научные проекты должны учитывать потребности экономики и промышленности обеих стран.

«Сегодня нам важно переходить от просто экономических и академических обменов к решению конкретных задач индустрии, конкретных задач развития экономики. Для этого необходимо хорошо понимать запрос предприятий наших стран и уметь выстроить взаимодействие с университетами так, чтобы отвечать на этот запрос и приносить пользу как российской, так и китайской экономике», – подчеркнул замминистра.

Среди перспективных направлений партнерства он выделил авиацию и космонавтику, искусственный интеллект, новые материалы, квантовые вычисления и агробиотехнологии.

Отдельным направлением остаются программы двойных дипломов и академической мобильности. Они позволяют студентам получать образование в университетах обеих стран, изучать языки и знакомиться с культурой партнеров. Как отметил Могилевский, такой опыт дает выпускникам дополнительные преимущества при трудоустройстве и помогает укреплять связи между Россией и Китаем.

Говоря о динамике студенческих обменов, замминистра подчеркнул, что обе страны фиксируют рост числа китайских студентов в российских вузах и российских студентов в Китае, несмотря на различия в методиках подсчета.

«Если говорить о цифрах, одна из наших целей – дойти до 100 тыс. студентов, которые участвуют в перекрестных обменах, до 2030 года. У нас немного разные методики подсчета с китайскими коллегами, но обе показывают, что динамика очень позитивная. Количество китайских студентов в России и российских студентов в Китае растет, и мы обязательно достигнем этой цифры, возможно, даже досрочно», – заявил Константин Могилевский.