Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Татарстане значительно сократилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними – по сравнению с прошлым годом таких преступлений стало на 15% меньше. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала врио заместителя начальника УОД УУП и ПДН МВД по РТ, подполковник полиции Евгения Боброва.

Тем не менее, актуальной остается проблема вовлечения подростков в экстремистскую и террористическую деятельность. Всего в Татарстане в этом году было возбуждено 27 уголовных дел об экстремизме в отношении несовершеннолетних.

«Вербовка подростков часто идет через интернет, в том числе через видеоигры. У нас есть подтвержденные случаи, когда несовершеннолетних вербовали для проведения диверсий через чаты в шутерах (играх со стрельбой, прим. Т-и), игровые чаты», – рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

Один из популярных способов мотивации – это денежное вознаграждение. Несовершеннолетние неосознанно идут на преступление ради денег. Так, нередко подростки, желающие получить крупные суммы, которые им предлагают вербовщики, совершают диверсии.

«В этом году были возбуждены 17 уголовных дел о покушении на объекты связи и инфраструктуры. Последний эпизод был зафиксирован буквально на прошлой неделе. Почти 100% участников тех преступлений были замотивированы материальными вознаграждениями», – отметил Гараев.

Он также добавил, что деньги – не единственный инструмент манипуляции. Как пример – случай, который произошел на прошлой неделе. Тогда подросток поджег автомобили на территории одного из отделов полиции.

«Он познакомился с девушкой в интернете. Она отправила ему ссылку на сайт. Он перешел, а после с ним связались якобы представители ФСБ. Они сообщили ему, что он теперь вовлечен в какую-то схему и обязан отработать 250 часов. Таким образом он отрабатывал, осуществлял фотофиксацию объектов и поджог транспортных средств», – рассказала Евгения Боброва.

Детей также вовлекают в дропперскую и мошенническую деятельность. Им предлагают забрать сумку или сверток на одном конце города, а после передать кому-либо или перевести деньги из свертка на карту. Иногда подросток может искренне верить в то, что помогает, а не совершает преступление.

Тем не менее, за дропперство грозит до 6 лет лишения свободы, а курьеров аферистов судят по статье о мошенничестве, по которой наказывают также с 16 лет.

«Действительно у нас очень много дел в отношении несовершеннолетних, которые обвиняются или подозреваются в совершении тяжких преступлений. Терроризм, экстремизм – это тяжкие преступления. За тяжкие преступления ответственность в некоторых случаях наступает с 14 лет. Я хочу обратить внимание на то, что, как я считаю, в этом виноваты родители», – сообщил следователь 1-го отдела по особо важным делам Следственного комитета по РТ Айрат Гиниятуллин.

Дети в этом возрасте крайне уязвимы. Когда между ними и родителями нет доверия – ребенок становится ведомым.

«Не нужно ждать, что в обществе создадут условия, организуют конструктивные диалоги, игры. Нужно разговаривать с ребенком дома, создавать доверительные отношения, интересоваться его жизнью. Нужно спрашивать ребенка: "произошла такая ситуация, как бы ты отреагировал?". Многие хотят, чтобы ответственной за это была школа, но это зона ответственности родителей. Школа не может все время контролировать детей», – рассказала врио заместителя начальника УОД УУП и ПДН МВД по РТ, подполковник полиции Евгения Боброва.

При этом важно отметить, что никто не пытается переложить на родителей лишнюю ответственность. Татарстан – один из передовых регионов страны по профилактике подобного рода преступлений. Ежегодно в республике организуется огромное количество мероприятий по предупреждению вовлечения подростков в незаконную деятельность.

«Татарстан является одним из передовых регионов по продвижению антитеррористической тематики. У нас проводится большое количество массовых профилактических мероприятий. Например, "Казанский марафон", который проводится при поддержке Татмедиа. Он пропагандировал не только здоровый образ жизни, но и невовлечение в деструктивную деятельность», – отметил Гараев.

Также разрабатываются различные образовательные программы, направленные на дополнительную профилактику. По оценке Ильдуса Гараева, принимаемые в Татарстане меры по предупреждению экстремизма среди подростков – передовые и очень эффективные.