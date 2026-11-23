Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В День работника транспорта учащиеся 8-го класса средней общеобразовательной школы №112 Авиастроительного района столицы Татарстана посетили казанское троллейбусное депо №1 – старейшее и крупнейшее в городе (структурно оно представляет собой подразделение МУП «Метроэлектротранс»). Экскурсия прошла в рамках партийного проекта «Моя карьера с „Единой Россией“ и авторского – «Внимание! Профессия», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Сначала школьников познакомили с историей предприятия, о которой рассказала водитель-наставник Рушания Рахимова – она уже более 40 лет работает в этой сфере. Благодаря рассказу гости сумели увидеть историю, которая скрывается за ставшей привычной сеткой троллейбусных маршрутов.

После этого экскурсанты посетили производственные зоны. Им показали, как обслуживают и ремонтируют троллейбусы: цеха, участки диагностики, место хранения запчастей, а также инструменты и оборудование, которыми пользуются механики.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Затем учащихся прокатили по территории депо на учебном троллейбусе. Водитель Екатерина Федотова показала им, как устроена машина, и объяснила, как следует действовать в разных ситуациях на дороге. Школьники смогли представить себя за рулем: оценить обстановку, принять решение и почувствовать ответственность за безопасность пассажиров.

«Каждое утро меня ждут пассажиры – и постоянные, и новые. Кто-то спешит на работу, кто-то едет с детьми в школу, и от того, как я проведу машину, зависит их настроение и безопасность. Это большая ответственность, но именно это и делает работу интересной: каждый день – новые люди, новые ситуации, и ты всегда должен быть собранным и внимательным», – поделилась эмоциями от своей работы сама Екатерина.

В завершение экскурсии гости задали вопросы о карьерных перспективах, условиях труда и требованиях к кандидатам. Многие признались, что впервые увидели предприятие, относящееся к транспортной отрасли, изнутри и оценили высокий организационный уровень.

Экскурсия стала частью масштабного проекта, реализуемого Штабом общественной поддержки «Единой России» при поддержке Почетного Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Инициатива создания проекта принадлежит родительскому сообществу. Его цель – помочь подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы хотим, чтобы школьники увидели как можно больше профессий вживую – прямо на производстве, где эти специальности действительно нужны», – пояснила заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева.

Профориентация школьников проходит в рамках народной программы партии «Единая Россия». Соответствующий пункт направлен на раннее знакомство учащихся с востребованными профессиями, формирование кадрового потенциала и поддержку молодежной занятости.

Помимо прочего, профориентация способствует достижению целей национального проекта «Кадры». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.