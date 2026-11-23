В этом году количество преступлений, совершенных подростками в РТ, снизилось на 15%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала врио заместителя начальника УОД УУП и ПДН МВД по РТ, подполковник полиции Евгения Боброва.

По ее словам, общее количество подобных преступлений за 10 месяцев составило 563. Самые распространенные среди них – кражи, мошенничество и хулиганство.

Проблемой является и вовлечение несовершеннолетних в экстремизм. В этом году на подростков уже возбудили 27 уголовных дел по этой статье. Кроме того, 17 дел завели за попытки диверсий на объектах связи и инфраструктуры. В Антитеррористической комиссии отмечают, что ребята шли на преступление ради денег.

Важную роль в профилактике играет семья. Важно интересоваться жизнью детей, выстраивать с ними доверительные отношения и рассказывать им о способах вербовки, отмечают эксперты.