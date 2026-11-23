Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который пройдет 10 и 11 декабря в столице Татарстана, соберет на одной площадке более 200 спикеров из 11 стран мира. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила главный городской архитектор Ильсияр Тухватуллина.

«Официальную деловую программу первого дня откроет пленарная сессия „Символ города“. Мы обсудим, какой символ необходим Казани, каким он должен быть и в какой точке может появиться», – отметила она.

Тухватуллина добавила, что в число ключевых тем форума также войдут развитие зеленой инфраструктуры и современные подходы к проектированию общественных и природных пространств.

Кроме того, большое внимание собравшиеся в Казани специалисты уделят экологической и градостроительной сессии «Речные вокзалы», посвященной преобразованию речных гаваней и современным подходам к развитию речной инфраструктуры.

Помимо этого, важными темами должны стать формирование доступной и комфортной городской среды для всех жителей города, а также поддержка творческих людей и развитие культурной среды через градостроительство.