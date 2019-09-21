Сестры Богдановы из Казани покорили Льва Лещенко «задором» на шоу «Голос 60+»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Заслуженные работники культуры Татарстана, сестры Ольга и Галина Богдановы из Казани покорили всех наставников на вокальном шоу «Голос 60+», которое стартовало на «Первом канале».



Наставниками второго сезона полюбившегося конкурса стали Пелагея и Лев Лещенко. Валерия и Михаил Боярский пробуют себя в этой роли впервые. В роли ведущего выступил неизменный харизматичный Дмитрий Нагиев.



Вокалистки исполнили на сцене цыганскую песню «Лодочка» и рассказали о том, что с детства влюблены в цыганское пение.



К певицам из Казани повернулись Пелагея и Лещенко. Лев Валерьянович отметил, что не смог удержаться и нажал «красную кнопку», впечатлившись задором Ольги и Галины. «Классно поют! И наверняка не только цыганские песни», – высказала свое мнение Пелагея. Не скрывала своих эмоций Валерия, которая восторженно сказала: «Это бомба!».

Участницы дуэта, признавшись в любви к Пелагее, выбрали все же Льва Лещенко. Однако для самого наставника этот жанр песни оказался не близким, и он отметил, что впереди у троицы будет много интересной работы, так как дуэт будет исполнять совершенно другие песни.

Генеральный директор АО «Татмедиа» прокомментировал участие в шоу сестер в своем инстраграм-аккаунте: «Мои тетушки — сестры Богдановы сегодня представят Татарстан на 1 канале в шоу „Голос 60+“ Смотрим! Болеем!».



Следующий выпуск на «Первом канале» состоится 27 сентября. Финал и народное голосование для прошедших отбор пройдет 4 октября в прямом эфире.

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