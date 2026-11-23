Фото: © Сюмбель Таишева

В Москве состоялись заключительные лекции цикла, посвященного объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. Одну из встреч посвятили истории Казанского Кремля, археологическим находкам и происхождению Казани.

Лекцию в арт-кластере А. Тыртышникова провел директор Института археологии имени А. Х. Халикова, доктор исторических наук, академик Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

Он рассказал о многолетних исследованиях Казанского Кремля, результаты которых легли в основу документов для включения объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, ученый остановился на архитектурных особенностях Кремля, формировании его современного облика и сохранившихся исторических постройках.

Отдельное внимание уделили возрасту Казани. По словам Ситдикова, первые поселения на территории Кремля относятся к XII веку. Радиоуглеродный анализ и изучение культурного слоя свидетельствуют о домонгольском происхождении города.

Археологические исследования на площади около трех гектаров из тринадцати выявили памятники, относящиеся к булгарскому, золотоордынскому периодам и эпохе Казанского ханства. Также ученый рассказал, что к моменту взятия Казани войсками Ивана Грозного в городе было восемь плотно расположенных друг к другу улиц.

В ходе встречи обсудили причины наклона башни Сююмбике, размеры ханских построек, историю Благовещенского собора и первоначальное расположение мечети Кул-Шариф. Кроме того, Ситдиков рассказал о загадочных обстоятельствах гибели хана Улуг Мухаммада и поисках возможных следов его отравления.

Лектор также напомнил об указе Петра I о перестройке Казанского Кремля и участии псковских и итальянских мастеров в формировании его архитектурного облика.

Отдельно он остановился на Концепции реконструкции Казанского Кремля, принятой в 1994 году. Ее реализация позволила освободить территорию от воинской части, занимавшей здание бывшего Юнкерского училища и постройки Пушечного двора, а также размещавшихся там министерств и ведомств. В результате исторический комплекс стал доступен для горожан и туристов.

Лекции приурочили к 80-летию вступления в силу Устава ЮНЕСКО, который был ратифицирован 20 государствами 4 ноября 1946 года.