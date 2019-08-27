Татарстанец стал вторым в компетенции «Инфокабельные сети» на WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Участник из Татарстана Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети» на 45-м мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

Ислам окончил Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи и является в нем мастером. Работает инженером в компании – операторе проводной электросвязи.

В 2017 году Нигматуллин становился победителем V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), проходившего в Краснодаре.

Церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству проходит на стадионе «Казань Арена». ИА «Татар-информ» ведет текстовую трансляцию торжества.

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