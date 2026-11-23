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Жители Татарстана за прошлую неделю опубликовали в социальных сетях 235 негативных комментариев и постов о жилищно-коммунальном хозяйстве по сравнению с 178 неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

Чаще всего татарстанцы жаловались на проблемы с отоплением – на них указывали 54 сообщения. Реже публикации были связаны с отсутствием холодной или горячей воды – 46 текстов, затоплением подвалов – 16, уборкой мест общего пользования – 13, некачественным ремонтом подъездов – 13, низкой температурой воды или слабым давлением – 12.

Столько же, 12 сообщений, было связано с оплатой ЖКХ – в сравнении с девятью на предшествующей неделе. Кроме того, десять жалоб поступило на качество воды, тогда как неделей раньше этой темы не было в списке.

Лидировал по числу жалоб в соцсетях Менделеевский район РТ с 34 сообщениями, что соответствует прежнему уровню. На втором месте – Зеленодольский район с 28 жалобами против 20 неделей ранее. Взрывной рост за неделю показал Бугульминский район – 20 сообщений по сравнению с одним.

В порядке убывания по числу соцсетевых текстов с жалобами далее следуют Набережные Челны – 25 (в сравнении с 21), Бавлинский район – 22 (количество не изменилось), Альметьевский район – 20 (против 17), Елабужский район – 14 (против 11), Нижнекамский район – 10 (против 7) и Агрызский район – 9 (против 10). Из Казани поступило 15 сообщений, тогда как неделей ранее их было 10.

В Госжилинспекции посоветовали татарстанцам публиковать жалобы на проблемы в ЖКХ в социальных сетях, а управляющим компаниям Менделеевского, Зеленодольского и в особенности Бугульминского районов отработать свои 34, 28 и 26 сообщений «до того, как это сделает жилищная инспекция».