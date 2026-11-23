27 уголовных дел об экстремизме завели на татарстанских подростков в 2026 году
В 2026 году в Татарстане завели 27 уголовных дел об экстремизме в отношении подростков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.
«Один из наиболее популярных способов мотивации подростков преступниками – денежное вознаграждение за те или иные действия», – рассказал Ильдус Гараев.
По словам спикера, подростков часто вербуют не только в соцсетях и мессенджерах, но также и в онлайн-играх.