Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В 2026 году в Татарстане завели 27 уголовных дел об экстремизме в отношении подростков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

«Один из наиболее популярных способов мотивации подростков преступниками – денежное вознаграждение за те или иные действия», – рассказал Ильдус Гараев.

По словам спикера, подростков часто вербуют не только в соцсетях и мессенджерах, но также и в онлайн-играх.