Казанский студент стал лучшим промышленным дизайнером на WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанский участник Никита Барышев стал лучшим в одной из новых компетенций чемпионата рабочих профессий WorldSkills «Промышленный дизайн». Награду вручили в концертном зале «Казань Экспо».

«Я очень рад, что у меня золотая медаль чемпионата. Была сильная конкуренция. Мы боролись с соперником из Китая, решалось, кто будет первый. Рад, что все так сложилось», — рассказал молодой человек корреспонденту ИА «Татар-информ».

Никита Барышев — 23-летний студент Казанского технологического колледжа, который обогнал соперников из Китая и Беларуси. В будущем он хочет участвовать в чемпионате WorldSkills в качестве тренера.

Впервые в программу чемпионата WorldSkills вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики Future Skills. Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводились вне зачета чемпионата мира. В них участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.

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