Флаг WorldSkills пронесут над Казанью на вертолете Ми-8

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Флаг WorldSkills Kazan 2019 торжественно внесут в столицу Татарстана на вертолете Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода на празднике «Я выбираю небо!» 18 августа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев.

«Праздник проходит в преддверии чемпионата по рабочим профессиям. Есть такая процедура, как внос флага в город проведения чемпионата. Мы красиво внесем большой флаг WorldSkills на подвеске под вертолетом. Я думаю, такого еще нигде в мире не было», — поделился подробностями Мингалеев.

Церемонию увидят несколько тысяч участников мирового чемпионата, которые уже прибыли в столицу Татарстана.

Напомним, что церемония чествования флага международного чемпионата WorldSkills в настоящее время идет по Татарстану, вчера эстафету принял Высокогорский район РТ.

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