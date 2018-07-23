Грузовики «КАМАЗ-Мастера» заняли первые шесть мест после второго этапа «Шелкового пути-2018»

Первым пришел к финишу экипаж Андрея Каргинова, опередивший лидирующего в общем зачете Дмитрия Сотникова.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Грузовики команды «КАМАЗ-Мастер» лидируют по итогам марафонского второго этапа Астрахань – Элиста ралли-рейда «Шелковый путь-2018». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аккуратная езда позволила прийти первым к финишу грузовику под управлением Андрея Каргинова. Он сократил отставание в общем зачете от пришедшего вторым Дмитрия Сотникова до одной минуты и 47 секунд. Третьим оказался выполнявший роль быстрой технички экипаж Антона Шибалова (четвертый в генеральной классификации).

Четвертым пришел к финишу и стал восьмым в общем зачете грузовик Эдуарда Николаева. Он лидировал на большей части дистанции, но пробил колесо за 20 км до ее завершения и потерял из-за этого восемь минут. Пятое и шестое места заняли Айрат Мардеев и выступающий на газомоторном «КАМАЗе» Сергей Куприянов – третий и шестой в генеральной классификации.

Из-за проблем с надувом Сергей Вязович на «МАЗе» пришел лишь седьмым – впрочем, в общем зачете он остается пятым. Поломки были и у других пилотов команды «МАЗ-СПОРТавто». Восьмое место по итогам этапа и седьмое в генеральной классификации – у Терухито Сугавары на Hino Ranger (команда Hino Team Sugawara).

Таким образом, все первых шесть мест достались представителям команды из Набережных Челнов. Способствовал успеху «камазовцев» и продолжающийся ремонт грузовика Renault Мартина ван дер Бринка из команды Mammoet Rallysport.

Длина марафонского этапа Астрахань – Элиста составила 365 км. Сегодня участникам «Шелкового пути» предстоит отправиться в обратном направлении. Длина третьего этапа равняется 475 км, из которых 332 приходятся на боевую дистанцию.