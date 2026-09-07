Выставку живописи авангарда из собрания ГМИИ РТ планируют провести в Абу-Даби

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выставку живописи авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан планируют провести в 2027 году в Bassam Freiha Art Foundation на Музейном острове в Абу-Даби. Об этом стало известно на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова с искусствоведом Зельфирой Трегуловой на полях Ежегодного инвестиционного форума, передает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Трегулова, ранее возглавлявшая Третьяковскую галерею, сейчас занимается организацией международных выставок и культурных проектов. На встрече стороны обсудили подготовку экспозиции татарстанского авангарда в фонде Bassam Freiha Art Foundation.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Фонд работает на Музейном острове в Абу-Даби, реализует выставочные проекты и поддерживает молодых художников. Как рассказала Трегулова, организация является некоммерческой, поэтому ее выставки и посещение экспозиций бесплатны.

«Коллекция Государственного музея изобразительных искусств – одно из самых ярких музейных собраний в Поволжье. В ней представлено порядка 150 произведений. Уверен, реализация данного проекта будет иметь большое значение. Укрепит культурный диалог между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, привлечет внимание международной аудитории к художественному наследию России через региональные музейные собрания», – обратил внимание Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана поручил профильному министерству подготовить предложения по организации выставки и проработать ее формат. Проведение экспозиции запланировано на 2027 год с учетом оформления необходимых документов для вывоза музейных ценностей.

Напомним, Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее он выступил на церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае.