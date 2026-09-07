news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 сентября 2026 12:29

Юрий Лоза раскритиковал призыв ООН нанести круглую Землю на карты

Читайте нас в
Телеграм

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом к мировому сообществу отказаться от традиционной карты мира в проекции Меркатора и перейти на картографическую систему, которая точнее передает реальные размеры Африки и других континентов. Советский композитор и певец Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru прокомментировал возможные изменения в изображении карты мира.

По мнению исполнителя, при переносе поверхности Земли на плоскость в любом случае возникают искажения вне зависимости от используемой картографической модели. При этом Лоза связал невозможность точно изобразить Землю на плоскости с представлением о ее шарообразной форме.

Он также заявил, что относительно приемлемое, по его мнению, изображение Земли традиционно используется на эмблеме ООН. При этом музыкант интерпретировал его как карту плоской Земли.

Лоза известен как сторонник теории плоской Земли. По его мнению, Земля в действительности представляет собой плоскость, поэтому карта могла бы точно отображать ее только в случае признания этого представления основным.

#земля
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров