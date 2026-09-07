Организация Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом к мировому сообществу отказаться от традиционной карты мира в проекции Меркатора и перейти на картографическую систему, которая точнее передает реальные размеры Африки и других континентов. Советский композитор и певец Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru прокомментировал возможные изменения в изображении карты мира.

По мнению исполнителя, при переносе поверхности Земли на плоскость в любом случае возникают искажения вне зависимости от используемой картографической модели. При этом Лоза связал невозможность точно изобразить Землю на плоскости с представлением о ее шарообразной форме.

Он также заявил, что относительно приемлемое, по его мнению, изображение Земли традиционно используется на эмблеме ООН. При этом музыкант интерпретировал его как карту плоской Земли.

Лоза известен как сторонник теории плоской Земли. По его мнению, Земля в действительности представляет собой плоскость, поэтому карта могла бы точно отображать ее только в случае признания этого представления основным.