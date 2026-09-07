Минниханов предложил бизнесу Индии принять участие в форуме TIME

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и Индией, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мадхья-Прадеш расположен в центральной части Индии и занимает второе место среди штатов страны по площади. Регион является одним из крупнейших промышленных и инженерных центров Индии. Здесь развиты автомобильная промышленность, производство промышленных и автомобильных компонентов, фармацевтика, машиностроение и энергетика.

«Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны занимают близкие позиции по большинству глобальных и региональных проблем», – напомнил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества в рамках традиционно дружественных российско-индийских отношений.

«Прошедший год во многих отношениях был знаковым для развития нашего партнерства. В конце года начало работу Ваше Генеральное консульство, а в Индии приступил к работе наш представитель», – отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также рассказал об экономике республики и ее промышленном потенциале. В завершение встречи он пригласил представителей деловых кругов Индии принять участие в предстоящем в октябре форуме «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность».